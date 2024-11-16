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南灣台灣同鄉會與留學生 共慶感恩節 大啖台灣美食

記者葛歆睿／聖塔克拉拉縣報導
金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑（右四）和南灣台灣同鄉會會長陳俊成（右三）與參加感恩餐會的台灣留學生合影。（記者葛歆睿 / 攝影）
金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑（右四）和南灣台灣同鄉會會長陳俊成（右三）與參加感恩餐會的台灣留學生合影。（記者葛歆睿 / 攝影）

加州南灣臺灣同鄉會於9日中午在台灣會館舉辦2024感恩餐會，邀請加大戴維斯分校、聖塔克魯茲分校及加州五系大學的十多位台灣留學生參加，金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑、國策顧問顏莊和子、僑務委員李漢文、傅紅玉博士及南灣台灣鄉親80多人出席同樂。

南灣台灣同鄉會會長陳俊成表示，關懷台灣留學生是同鄉會數十年來的優良傳統，他也是留學才來美國的，當時沒有那麼多的資源能用，現在有很多社團可以幫助學生，包括找工作、找朋友、急難救助等。每年感恩節，同鄉會都會邀請留學生共同慶祝這一重要的美國節日，藉此讓留學生體驗美國的節日文化，並加強他們與僑社之間的互動和聯繫。

莊雅淑感謝南灣台灣同鄉會長期支持政府，積極進行僑民外交，不僅凝聚台灣鄉親，還透過每年舉辦的感恩餐會，幫助台灣留學生，認識僑社及僑領，協助他們在美國扎根並加強與僑界的聯繫。

台灣留學生們依次做自我介紹，多位同學是首次參與這項活動，對於能在異鄉體驗及感受到溫暖的感恩佳節，非常感動，謝謝台灣同鄉會的費心安排。

台灣同鄉會為餐會準備了豐盛的烤火雞、台灣炒米粉及湯圓等佳肴，多位台灣鄉親紛紛贊助或準備食材來款宴留學生，大家在溫馨的氣氛中愉快交談，共同慶祝即將到來的感恩節，主辦單位也在現場安排趣味卡拉ok歌唱，讓與會留學生及僑胞歡度愉快午後。

北加州南灣台灣同鄉會於9日中午在台灣會館舉辦2024感恩餐會。（記者葛歆睿 / ...
北加州南灣台灣同鄉會於9日中午在台灣會館舉辦2024感恩餐會。（記者葛歆睿 / 攝影）

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