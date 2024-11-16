舊金山連兩起暴力事件 市民憂心 新市長羅偉關注
舊金山近日發生兩起暴力事件，引發市民關注。舊金山金融區捷運站Embarcadero BART站外13日清晨出現一起致命刺殺身亡案件，目前警方仍在調查中；另外，15日又發生Fillmore區遊樂場狗襲擊路人事件，警方到場後當場擊斃其中一隻最具攻擊性的狗。兩起事件都發生得很突然，目前皆在調查中。
兩場暴力襲擊發生的時間距離僅相隔兩天。13日清晨5時49分，警方接到報告稱在Market街和Main街附近，有一名男子在Embarcadero BART車站入口外被刺傷。救援人員趕到現場，但最終未能挽救男子的生命，並當場宣布死亡。
刺傷事件讓BART不得不暫時關閉Embarcadero車站，警方展開調查，導致早高峰期間BART和Muni的交通服務出現了延誤，並封鎖了Market街的一段區域。
目前舊金山警方正在搜尋嫌犯，描述顯示此人是一名高個子非裔男子，手拿一個公事包。舊金山警察局的兇殺案組負責調查此案，但目前尚未透露更多有關嫌疑人或作案動機的細節。
這起殺人事件讓市中心的上班族感到震驚。John Jones是從Embarcadero車站出來的通勤者之一，他表示自己一開始還以為是一起普通的交通事故，沒想到在Market街的正中央會發生如此暴力事件，這讓我們這些上班族上下班的路上很不安。
針對這起事件，新當選的舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）也在其X平台（原Twitter）上發表了聲明寫道，每位居民和遊客都應該感到安全，無論是乘坐公共交通還是步行在街頭。公共安全是我上任後的首要任務，讓舊金山成為一個繁榮的城市。
另一起則是狗襲擊事件。15日上午11時左右警方接到報案，稱在Ellis街和Fillmore街附近的Raymond Kimbell遊樂場有幾隻狗襲擊一名路人，警員趕到現場後，情況一度失控，最終警方不得不開槍擊斃其中一隻攻擊性最強的狗。這場驚魂未定的襲擊一度影響了附近的Rosa Parks小學，不過學區表示學校很快恢復正常教學，在中午12時10分左右恢復。
目前警方尚未公布受害者具體情況，參與襲擊的狗的數量和品種也還在調查中。警方還沒有確定是否會對狗主人提出指控，也不清楚之前是否有關於這幾隻狗的舉報紀錄。
隨著暴力犯罪的上升，公共安全成為舊金山市內以及世界熱議的政治話題。雖然這兩起事件無直接關聯，但它們暴露了舊金山目前面臨的公共安全挑戰。許多居民和官員現在對現有的安全措施以及警方資源的分配提出質疑。但目前舊金山仍有500多警員職缺的挑戰。警方也加緊了搜捕工作，隨著調查進展，預計公布更多有關這兩起事件的細節。
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