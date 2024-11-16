殷嘉立舉行日落區安全會議 提醒民眾當心金光黨、祈福黨詐騙

殷嘉立舉行日落區社區安全會議，加強警惕詐騙與暴力事件。（受訪者提供）

近期多起與公共安全相關的事件發生後，舊金山 第四區市議員殷嘉立舉行一場日落區的社區安全會議，目標是加強當地居民對各類潛在安全威脅的警惕，並提高社區對於防範詐騙和暴力事件的意識，並特別警示「金光黨」、「祈福黨」這類詐騙層出不窮，呼籲民眾當心。

舊金山檢察官辦公室指出，這類詐騙通常針對華人社區，尤其是只講中文的年長華裔女性。詐騙者通常以「淨化」或「祈福」儀式為幌子，謊稱能夠解除詛咒、治病或者驅邪，並要求受害者將現金及貴重物品交由他們「祝福」，在儀式過程中，這些貴重物品通常會被掉包。檢方呼籲社區居民警惕這類詐騙手法，並鼓勵受害者或見證者立即報警。

此外，針對近期的暴力事件，舊金山警察局代表向與會者介紹了如何在公共場合保護自己，並提供了幾個重要的安全建議，包括保持警覺、隨時注意周邊環境、避免攜帶過多貴重物品外出等。他們還強調了遇到緊急情況時立即撥打911的重要性。警方並提醒居民，在有可疑人員出現或發現可疑行為時，應聯繫警方匿名舉報專線，舉報者的個人訊息將受到保護。

殷嘉立強調，民眾得特別防範車內物品被盜的問題。最近舊金山車內物品盜竊案件頻發，尤其是在商業區和旅遊景點附近，警方提醒居民將車輛停放在光線充足且人流較多的地方，並避免將貴重物品放置在車內。如果無法避免，需要將物品放置在隱蔽處。警方建議居民在離開車輛時，鎖好門窗，並盡量不要將任何物品留在車內，以免成為目標。

對於社區中的老年人，會議介紹了由非營利組織安老自助處提供的技術支持項目。這項名為「SF Connected」計畫針對舊金山市年長居民，提供智能手機和電腦使用的免費課程，幫助他們掌握如使用微信 、電子郵件、安裝應用程序等技能，增強他們與家人和社區的聯繫。安老處代表稱，許多老年人因技術隔閡而難以識別詐騙行為，該計畫旨在幫助他們提高防範意識，避免成為詐騙的目標。

除了安全和防範詐騙的內容，會議還就假日期間的安全進行了提醒。由於年底假期將至，警方建議居民在購物時保持謹慎，僅在官方和安全的網站進行網上交易，並定期檢查銀行和信用卡 帳單，以便及時發現異常情況。假日期間，防範入室盜竊也是一大重點。警方建議居民在外出時確保門窗鎖好，並開啟家中燈光或安裝監控設備，以防竊賊趁機入侵。