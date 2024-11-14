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半導體業大進展… 美國晶片設計與協作中心 將落腳桑尼維爾

記者龔玥╱聖荷西報導
NSTC運營商Natcast和商務部宣布，美國晶片設計與協作中心將在桑尼維爾設立。（取材自NSTC官網）
NSTC運營商Natcast和商務部宣布，美國晶片設計與協作中心將在桑尼維爾設立。（取材自NSTC官網）

聯邦商務部和美國國家半導體技術中心（National Semiconductor Technology Center ，NSTC）的運營商Natcast聯合宣布，美國晶片設計與協作中心（Design Collaboration Facility, DCF）將在矽谷桑尼維爾設立。DCF將成為加速美國半導體研發、促進人才培養、推動全產業鏈合作的重要設施，進一步鞏固美國在全球半導體技術的領導地位。

本次DCF設立是「晶片和科學法案」的重大舉措之一，主要為提高美國的半導體供應鏈能力，推動尖端研究發展，並創造高薪就業機會。對此，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）說：「『晶片和科學法案』對我們國家的長期安全至關重要。這一設施將為社區提供尖端科研、設備與發展機會，確保美國在全球半導體領域的競爭優勢。」

位於矽谷腹地的桑尼維爾將匯聚Natcast、NSTC成員及半導體產業相關合作夥伴，重點推動先進晶片設計與電子設計自動化（EDA）研究，以及國家卓越勞動力中心與設計實現閘道的項目活動，並彙集整個半導體生態系統的利益相關方，提供行政支援功能。

Natcast執行長漢福德（Deirdre Hanford）說：「桑尼維爾擁有豐富的半導體生態資源。DCF位於此地將為NSTC成員提供物理與數位支援資產，共同攻克當前半導體產業面臨的最嚴峻挑戰。」預計該設施將推動半導體設計、硬體安全及下一代晶片技術的發展，以滿足人工智慧和5G等應用需求。

桑尼維爾DCF還將與位於美國不同區域的半導體設施一同運作，成為美國國家半導體研發體系的核心。據悉，該設施未來十年預計將吸引超過10億元的研發資金，並直接創造200多個就業崗位。

此外，DCF還將借助加州豐富的高等教育和人才資源，包括加州大學系統和史丹福大學等世界一流的學術機構，為DCF提供持續的人才支援。

加州州長紐森（Gavin Newsom）的高級經濟顧問邁爾斯（Dee Dee Myers）說：「桑尼維爾被選為這一重要設施的所在地，是矽谷經濟影響力的體現。我們期待與商務部和Natcast的合作，確保美國在半導體領域的長期成功。」

晶片 加州大學 商務部

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