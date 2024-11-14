聖荷西無家可歸年度報告 揭示進展與未來計畫

聖荷西遊民RV車營地。(ABC 7電視新聞畫面)

聖荷西 市12日公布了年度無家可歸者綜合報告，分析了2023-2024財政年度內各部門在減少無家可歸者問題上取得的進展，及未來的規畫方向。報告披露了市政府通過增加就業 、住房和支援服務等舉措，在未來實現「功能性零無家可歸」的目標。

市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）說︰「結束無家可歸是市議會的優先目標之一，推動無家可歸居民向安全、永久性住房過渡的工作已成為我們的日常核心任務。」

報告指出，過去一年聖荷西在多個地區啟動了臨時住房專案，包括在Via Del Oro和Branham/Monterey的社區。這些社區預計將新增約1300張床位，以幫助無家可歸的居民過渡至穩定生活。城市還在擴建現有的法拉利場地（Rue Ferrari site），這些努力將繼續推進全市的無家可歸問題的逐步緩解。

報告還提及聖特蕾莎的支持性停車場（Santa Teresa supportive parking site）專為生活在房車中的居民而設，市政府正積極資助並發展此類項目以加強無家可歸者的支援服務。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）說：「我們不僅需要加快進度，還要確保這些努力能夠有效地減少無家可歸現象。我已要求定期更新進展報告，以便我們能夠精準評估各項措施的成效，確保納稅人的資金用於真正能減少無家可歸的專案上。」

聖荷西市住房部門長官索利凡（Erik L. Soliván）說：「我們致力於從無家可歸者的需求出發，以全面視角實施解決方案。這種融合住房和服務支援的連續性模式，將引導我們逐步達到功能性零無家可歸的目標，讓所有需要幫助的人都能擁有庇護 。」