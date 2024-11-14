我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「堵車費」捲土重來 明年1月開收 降至9元

曼哈頓市中心摩天大廈失火 濃煙衝上天際

聖荷西無家可歸年度報告 揭示進展與未來計畫

記者龔玥╱聖荷西報導
聖荷西遊民RV車營地。(ABC 7電視新聞畫面)
聖荷西遊民RV車營地。(ABC 7電視新聞畫面)

聖荷西市12日公布了年度無家可歸者綜合報告，分析了2023-2024財政年度內各部門在減少無家可歸者問題上取得的進展，及未來的規畫方向。報告披露了市政府通過增加就業、住房和支援服務等舉措，在未來實現「功能性零無家可歸」的目標。

市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）說︰「結束無家可歸是市議會的優先目標之一，推動無家可歸居民向安全、永久性住房過渡的工作已成為我們的日常核心任務。」

報告指出，過去一年聖荷西在多個地區啟動了臨時住房專案，包括在Via Del Oro和Branham/Monterey的社區。這些社區預計將新增約1300張床位，以幫助無家可歸的居民過渡至穩定生活。城市還在擴建現有的法拉利場地（Rue Ferrari site），這些努力將繼續推進全市的無家可歸問題的逐步緩解。

報告還提及聖特蕾莎的支持性停車場（Santa Teresa supportive parking site）專為生活在房車中的居民而設，市政府正積極資助並發展此類項目以加強無家可歸者的支援服務。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）說：「我們不僅需要加快進度，還要確保這些努力能夠有效地減少無家可歸現象。我已要求定期更新進展報告，以便我們能夠精準評估各項措施的成效，確保納稅人的資金用於真正能減少無家可歸的專案上。」

聖荷西市住房部門長官索利凡（Erik L. Soliván）說：「我們致力於從無家可歸者的需求出發，以全面視角實施解決方案。這種融合住房和服務支援的連續性模式，將引導我們逐步達到功能性零無家可歸的目標，讓所有需要幫助的人都能擁有庇護。」

聖荷西 就業 庇護

上一則

灣區本周降雨 周末夜晚低溫近30℉

下一則

金山6公投闖關 涵蓋住房、教育、交通等多個領域

延伸閱讀

富比世評選：聖荷西 美國人口最健康大城市

富比世評選：聖荷西 美國人口最健康大城市
840萬撥款見效 聖荷西警方偵破大型零售盜竊案

840萬撥款見效 聖荷西警方偵破大型零售盜竊案
聖荷西推出退伍軍人伴侶寵物收養計畫

聖荷西推出退伍軍人伴侶寵物收養計畫
聖荷西持槍搶劫案 警方逮捕2青少年

聖荷西持槍搶劫案 警方逮捕2青少年
降低交通死亡率 聖荷西將裝測速器 63處位置確定

降低交通死亡率 聖荷西將裝測速器 63處位置確定

熱門新聞

愛達荷州的子午線市(Meridian)充滿了小鎮風情。 (谷歌地圖)

舊金山灣區退休夫婦 遷到低成本這州小城定居

2024-11-12 13:12
一對70多歲的退休夫妻，去年決定搬到法國度晚年。去年10月成行，如今決定搬回美國。圖為舊金山街景示意圖。(Pexels)

「只有痛苦」移民法國夢碎 舊金山退休夫婦搬回美國

2024-11-06 01:14
羅偉勝選成為舊金山第47任市長，承諾打造「世界級管理隊伍」榮耀舊金山。（記者李怡/攝影）

羅偉當選舊金山市長…素人勝選 打破113年紀錄

2024-11-08 17:48
加州向右轉了，加州最藍的縣舊金山也不例外。(本報檔案照)

紀事報：加州今年選舉向右轉 舊金山也不例外

2024-11-11 01:20
經過多輪計票，羅偉擊敗希望連任的布里德，當選金山市長。（記者劉先進╱攝影）

拿下11萬9440張票 「變革者」羅偉擊敗布里德當選舊金山市長

2024-11-08 01:21
經過多輪計票，羅偉擊敗希望連任的布里德，當選金山市長。（記者劉先進╱攝影）

變革者羅偉 當選舊金山市長 創113年紀錄 首次市府之外候選人奪魁

2024-11-07 19:41

超人氣

更多 >
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼