訪北美洲台灣婦女會 呂秀蓮籲女力創「Herstory」

中華民國前副總統呂秀蓮訪問南灣，並發表演講。（記者王日芯╱攝影）

北美洲台灣婦女會北加州 分會12日邀請中華民國 前副總統呂秀蓮 主講「台灣新命運」。她主張以「Herstory」替代傳統的「History」，鼓勵女性在這個時代書寫屬於自己的篇章。

在演講中，呂秀蓮以「台灣新命運」為題，分享了她對當前國際形勢及台灣未來發展的見解。呂秀蓮指出，21世紀已經進入了「她世紀」，女性在全球領導角色上的崛起已成趨勢。據聯合國統計，目前全球有65個國家的領導人是女性。她強調，隨著女性擁有更多權力與決策影響力，全球將迎來新的變革機會。

呂秀蓮強調，女性應該致力於和平推動，避免戰爭的發生，並為保護地球生態環境發揮更大作用。呂秀蓮呼籲女性要不斷提升自己，在職場上擁有更多話語權，只有通過在經濟上更加獨立和強大，女性才能在社會中獲得更平等的地位和尊重。她以「Herstory」替代傳統的「History」，鼓勵女性在這個時代書寫屬於自己的篇章。

呂秀蓮指出，女性的崛起不僅僅是在經濟和消費方面體現出來，更重要的是在這過程中，女性的需求和權益才會受到更多關注。呂秀蓮堅信，一個更加包容、關注女性需求的社會，不僅對女性群體，更對整個社會的和諧與發展至關重要。