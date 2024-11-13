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百萬名表、金項鍊 高級訂製服上身 查克柏格樸實形象不再

編譯廖宜怡／綜合報導
查克柏格最近佩戴多款昂貴名表出席公開場合，引起人們的注意。（美聯社）
查克柏格最近佩戴多款昂貴名表出席公開場合，引起人們的注意。（美聯社）

精品店Fourtané Jewelers老闆波尼法斯（Josh Bonifas）表示，他的顧客中有許多矽谷的名表發燒友，他們最近傳了一些Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）佩戴多款昂貴名表的照片給他看。

長期以來，查克柏格一直堅持穿著牛仔褲和灰色T恤，形象樸實。但近來，查克柏格練就了精壯體格、留起一頭波浪捲髮、身穿訂製服，還戴上金項鍊。如今手腕上又多出價格不菲的名表。

新聞網站「舊金山標準」（San Francisco Standard）表示，查克柏格對名表產生興趣，應是從他與妻子今年3月前往印度參加亞洲首富之子安巴尼（Anant Ambani）的婚前派對開始。

一段在網路上流傳的影片顯示，查克柏格夫婦對安巴尼佩戴的一只手表讚嘆不已，那是一款客製的Richard Mille RM 30-01，估計價值150萬元。查克柏克在影片中說：「我對手表從來都沒什麼興趣。但是看到這只手表後，我開始覺得手表很酷。」

灣區名表經銷商艾利克‧顧（Eric Ku，音譯）表示，對一向樸實的矽谷世界而言，查克柏格對終極富豪佩戴的名表表現出的奉承，是一個「文化試金石時刻」。

自那時起，查克柏格開始擴大其名表的收藏，買入了包括百達翡麗（Patek Philippe）、積家（Jaeger-LeCoultre）和尊納（F.P. Journe）等奢華名表。最讓奢華名表發燒友驚訝的是，查克柏格購買了一款De Bethune腕表。艾利克‧顧表示，這是名表發燒友的最愛之一。

精品店Luxury Bazaar東主沙夫（Roman Sharf）表示，查克柏格佩戴百萬名表之所以引起這麼大的注意，是因為他不是這些精品的代言人。他還補充，查克柏格以名表搭佩休閒裝扮，已開始掀起潮流。

查克柏格當然不是矽谷第一個佩戴名表的科技公司創辦人。灣區資深精品業者皮納（Zach Piña）說：「矽谷當然有富豪購買富豪型名表，但與紐約和邁阿密的浮華不同，矽谷的奢華比較低調。」

查克柏格 矽谷 灣區

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