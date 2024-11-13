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聖塔克拉拉北區圖書館 11/14推出中英雙語故事會、家庭睡衣故事會

記者龔玥／聖荷西報導
聖塔克拉拉市圖書館將於14日舉行家庭睡衣故事會。（聖塔克拉拉市圖書館）
聖塔克拉拉市圖書館將於14日舉行家庭睡衣故事會。（聖塔克拉拉市圖書館）

聖塔克拉拉市圖書館將於14日舉行兩場場特別活動，為家庭和孩子們準備了富有創意、互動性強的故事會，分別是中英雙語故事會和家庭睡衣故事會。北區圖書館將成為充滿歡樂與溫馨的交流空間，讓孩子們通過故事和遊戲在輕鬆愉快的氛圍中學習和成長，家長們也能體驗到難得的親子互動時光。

聖塔克拉拉市圖書館將於14日舉行中英雙語故事會。（聖塔克拉拉市圖書館）
聖塔克拉拉市圖書館將於14日舉行中英雙語故事會。（聖塔克拉拉市圖書館）

中英雙語故事會將在當天上午10時30分登場。這個特別設計的雙語故事會，將為孩子們提供一次多語言學習的機會。活動中，圖書館工作人員會以普通話和英語為孩子們帶來精心挑選的故事，輔以音樂和韻律，讓孩子們在動聽的雙語世界中沉浸，感受語言的韻味和樂趣。

主辦單位表示，這場活動不僅適合各年齡段的孩子參與，同時也為不同語言背景的家庭提供了共度美好時光的機會。讓孩子們不僅能夠享受到閱讀的樂趣，還能在早期階段接觸到不同語言，感受多元文化的魅力。

活動結束後，孩子們可以繼續參與「玩耍時間」，享受圖書館特別準備的探索玩具，自由玩耍，充分激發孩子們的想像力和好奇心。為孩子們提供一個自由探索的空間，在互動中增進社交能力、培養創造力。

家庭睡衣故事會將於當日下午6時舉行。活動邀請所有孩子穿上舒適的睡衣，準備好迎接一場溫馨的夜間故事時間。這是為了創造一個放鬆的氛圍，讓孩子們在睡前擁有一個安靜而愉快的互動體驗。圖書館工作人員將帶來充滿童趣的故事、手指遊戲、押韻歌謠，甚至有互動的動作表演。活動中，工作人員還將為家長們分享一些早期讀寫的互動技巧，讓家長瞭解如何在日常生活中通過遊戲和故事激發孩子的語言能力。

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