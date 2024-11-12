灣區退休夫婦 遷到低成本愛達荷小城定居

愛達荷州的子午線市(Meridian)充滿了小鎮風情。 (谷歌地圖)

一些前灣區 居民搬到低成本地區生活。媒體追蹤其中一對夫婦探詢，他們表示不會再回到灣區居住，他們不考慮回流的原因有哪些呢？

聖荷西信使報（Mercury News）報導，69歲的福里茲(Ken Freeze)和68歲的妻子，把在灣區馬丁內茲（Martinez）的雙層住宅以75萬元出售。他們在1984年買下的時候，只花了16萬7000元。他們到愛達荷州 的「子午線市」(Meridian)買了一棟內部面積3800平方呎的大宅，還有一個可停五輛車的車庫，只用掉49萬6000元。

福里茲夫婦表示，馬丁內茲市中心遊民氾濫的情況，是最讓他們灰心的事。美麗的海濱公園(Marina Park)到處都是吸毒者拋棄的毒針頭，令家長不敢帶小孩前往遊玩，他們原本是要到內華達山（Sierra Nevada）的山腳下過退休生活，但那裡還是在加州 境內，最後他們決定搬到遠離加州的地方，在愛達荷州的山腳下定居。

子午線市位於波伊西(Boise)的郊區，他們第一次去那裡是2017年的8月，有很多人在那裡欣賞日全蝕（total solar eclipse），他們發現道路平整乾淨，房價又很便宜，便愛上了那個安靜的地方。2019年他們賣掉灣區的房子，搬進愛達荷州的新家。

如今夫婦兩人都難得有清閒的周末。福里茲太太在車庫裡裝設木刻工作坊，先生參加一個錢幣收集俱樂部，又成為子午線市歷史保育委員會的一員。愛達荷山區的溪流中，蘊藏著許多金子，今年夏天，夫婦兩人和淘金俱樂部(gold prospecting club)的幾位朋友，到山裡露營幾個星期，每天享受尋寶的樂趣。

他們表示，不會再想回加州居住，在比較偏僻的地方，他們的生活快樂得多，但他們也發現，加州的問題逐漸在愛達荷州出現，交通越來越壞，學校裡學生眾多又雜亂，這個小都市越來越向外擴充，人口成長帶來了新的麻煩。