加州12選區眾議員席位 葉婷芳當選

葉婷芳當選加州第12區聯邦眾議員。（記者劉先進╱攝影）

加州 國會第12選區的眾議院 席位之爭，選舉結果已經揭曉，灣區捷運BART董事葉婷芳（Lateefah Simon）擊敗東灣州大教授Jennifer Tran，將於明年1月接下資深眾議員 芭芭拉李 (Barbara Lee)的遺缺。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，根據美聯社上周五下午的預測，當時約38%的選票已經開出，葉婷芳獲得約67%的選票，美聯社遂宣布葉婷芳當選。

接著葉婷芳在社交網路上宣布：「CA-12，我很榮幸你們選舉我作為你們的下一任國會眾議員，就像我在整個職業生涯中所做的那樣，我將為所有東灣社區爭取代表權和平等。下一站，國會！」

眾議員芭芭拉李之前在競選聯邦參議員選戰中落敗，並且沒有尋求連任眾議員後，第12區的國會席位開放。

民主黨員法利亞斯(Anamarie Avila Farias)在第15選區眾議員競選中，擊敗了共和黨員萊多(Sonia Ledo)。法利亞斯獲得64%選票，萊多獲得36%選票。法利亞斯表示，「能夠代表加州進入眾議院，我感榮幸和謙卑，為我社區服務是真正的榮幸，感謝選民的信任和支持」。

民主黨現任眾議員奧爾特加(Liz Ortega)在第20區席位的競爭中也以70%比30%擊敗共和黨競爭對手尚博格 (Sangeetha Shanbhogue)。奧爾特加將繼續代表阿拉米達縣中部的這個選區。奧爾特加表示：「感謝所有投票選舉我再次進入眾議院的選民，我很榮幸能夠繼續為我們的社區服務並為我們的共同價值觀而奮鬥。」

美聯社還報導，約56%的居民投票反對加州第5號提案，該提案提議降低通過經濟適用房和公共基礎設施項目債券案所需的門檻，從現在的三分之二的支持率降至55%，這代表地方政府要舉債施政，仍然要三分之二的選民在公投中支持才行。