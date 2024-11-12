康縣地檢長貝克頓 加州進步派檢察官新領導人

加州進步派地檢長官善貞和賈斯康在此次選舉中遭淘汰，康曲柯士達縣地檢長貝克頓儼然成為加州進步派檢察官的新領導人。（美聯社）

隨著阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）遭到選民罷免 、洛杉磯縣地檢長賈斯康（George Gascón）爭取連任失敗，過去七年來一直十分低調的康曲柯士達縣地檢長貝克頓（Diana Becton）儼然成為加州 進步派檢察官的新領導人。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，貝克頓是加州最主要的進步派檢察官團體「加州檢察官聯盟」（Prosecutors Alliance of California）顧問委員會中唯一剩下的地檢長。她也是康曲柯士達縣167年歷史以來的第一位非裔和第一位女性地檢長。

不過，貝克頓仍面對著和被罷免的進步派同志所面對的相同反對聲浪。今年9月，一個自稱代表犯罪受害者、受害者家屬、當地企業東主和雇員的組織表示，他們正在發起罷免貝克頓的運動，稱貝克頓「允許犯罪分子逍遙法外」。

除了貝克頓、官善貞和賈斯康，「加州檢察官聯盟」的成員還包括兩位前地檢長薩拉札（Tori Verber Salazar）和博徹思（Chesa Boudin）。薩拉札在聖荷昆縣（San Joaquin County）擔任地檢長八年，2022年遭保守派對手擊敗。博徹思是前舊金山地檢長，任職兩年半後於2022年遭選民罷免，現在是柏克萊加大刑法與司法中心（Criminal Law and Justice Center）所長。

「加州檢察官聯盟」創辦人暨執行董事狄貝瑞（Cristine Soto DeBerry）說：「貝克頓是一位傑出的領導人，擁有身為一名法官需要具備的優點，處事非常平衡。她將這種司法特質和平衡帶入了地檢長這個角色。」

「檢察官聯盟」（Prosecutors Alliance）成立於2020年，在美國40個州擁有共4000名檢察官會員，致力推動犯罪受害者康復、維護受害者權利和減少監禁。

貝克頓在一次受訪中說：「公共安全和尋求公平、公正的政策是可以並存的。」她不願被貼上進步派標籤，稱「我認為自己具有改革思想」。

現年73歲的貝克頓在屋崙長大，畢業於舊金山州大和金門大學（Golden Gate University）法學院，1995年獲時任加州州長威爾遜（Pete Wilson）任命為康縣高等法院法官之前，曾當了八年的私人執業律師。

貝克頓後來成為康縣高等法院審判長，也曾任全國女性法官協會（National Association of Women Judges）會長和加州律師委員會（State Bar council）主席。她在2017年辭去法官職務，競選康縣地檢長並當選。