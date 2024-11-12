840萬撥款見效 聖荷西警方偵破大型零售盜竊案

嫌疑人佩納涉嫌在聖荷西市犯下一百多起零售盜竊案件被捕。（聖荷西警局提供）

今年3月以來，聖荷西 警察局（SJPD）深入調查了發生在聖荷西市的113起零售盜竊案件，受害商家包括家得寶（Home Depot）、Lowes、迪克體育用品（Dick′s Sporting Goods）和Target等多家知名零售企業。並於近日公布嫌疑人身分。調查發現，嫌疑人佩納（Johnny Pena）涉嫌從這些零售店盜竊價值數萬元的商品。經過數月跟蹤和調查，警方成功獲得了對佩納的逮捕令。

10月28日，聖荷西警察局於聖荷西市內找到並逮捕了佩納，並以重大盜竊罪將其拘留在聖克拉拉縣監獄 。這項調查工作得到了加州 州立和社區矯正委員會（California Board of State and Community Corrections）的支援，委員會向SJPD提供了840萬元的資助，用於打擊零售盜竊犯罪。

對此，聖荷西警察局局長約瑟夫（Paul Joseph）表示：「這起案件顯示出嫌疑人公然無視法律，給聖荷西100多家企業造成了傷害。聖荷西警察局表現出色，確保了佩納這樣的人知道，繼續在我們城市犯下這些瘋狂犯罪將會帶來嚴重後果。」

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）感謝警方的工作：「零售盜竊不僅損害了我們的經濟，還給工薪家庭帶來了『盜竊稅』，讓社區居民感到不安全。我為我們的有組織零售盜竊小組感到驕傲。他們充分利用資源，將壞人繩之以法。我們必須為加州各地的執法機構提供更多工具，以應對這場危機。」

聖荷西市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）稱讚了警察局在保護社區安全方面的辛勤付出：「SJPD繼續為追究嫌疑人的責任而努力，感謝他們出色的工作。」

此次逮捕行動是聖荷西警察局在應對不斷增加的有組織零售盜竊案件方面的重要勝利，也顯示了該市在打擊犯罪、保護商業環境方面的決心。