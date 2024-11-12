新北市友誼城市參訪團訪庫市 增進教育、文化交流
新北市政府友誼城市參訪團日前抵達舊金山灣區，開始一系列友好城市訪問行程。8日參訪團拜會了庫比蒂諾市，交流教育、文化與城市管理經驗。
當晚，由佛利蒙聯合高中學區委員寇惠風及庫比蒂諾學區委員喬百祺主持歡迎活動，並向參訪團介紹庫比蒂諾市的教育概況。兩位代表還代庫比蒂諾市長致贈感謝狀，象徵兩市間友誼不斷深化。
此次參訪團由新北市副秘書長龔雅雯帶領，團員包括新北市政府秘書陳湘菱、新北市文化局科員何佳薇，以及新北市政府國際事務科研究員劉蕓瑄。參訪團拜訪灣區多個友誼城市，隨後前往南加州繼續訪問，拓展國際交流與合作。
庫比蒂諾市與新北市的友好關係始於2021年6月16日，當時新北市市長侯友宜與庫比蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）簽署合作協定。雙方承諾在文化、教育及經濟等領域加深交流合作。
自締結友誼城市以來，新北市與庫比蒂諾的合作項目持續推進，包括舉辦 「雙城倡議合作」並啟動了首個合作項目「國際技職領袖人才培育」，派遣高中生赴庫比蒂諾市交流學習。新北市舉行「2023新北市與美國多城文化、教育、經濟合作啟動記者會」，並邀請時任庫比蒂諾市長魏虹參加「2023台灣設計展」，深化了兩地在文化藝術、教育資源及經貿方面的實際合作。
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