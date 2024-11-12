新北市友誼城市參訪團訪庫市 增進教育、文化交流

佛利蒙聯合高中學區委員寇惠風(左三)歡迎新北市政府友誼城市參訪團。（受訪者提供）

新北市政府友誼城市參訪團日前抵達舊金山灣區 ，開始一系列友好城市訪問行程。8日參訪團拜會了庫比蒂諾市，交流教育、文化與城市管理經驗。

佛利蒙聯合高中學區委員寇惠風。(記者王日芯／攝影)

當晚，由佛利蒙聯合高中學區 委員寇惠風及庫比蒂諾學區委員喬百祺主持歡迎活動，並向參訪團介紹庫比蒂諾市的教育概況。兩位代表還代庫比蒂諾市長致贈感謝狀，象徵兩市間友誼不斷深化。

此次參訪團由新北市副秘書長龔雅雯帶領，團員包括新北市政府秘書陳湘菱、新北市文化局科員何佳薇，以及新北市政府國際事務科研究員劉蕓瑄。參訪團拜訪灣區多個友誼城市，隨後前往南加州 繼續訪問，拓展國際交流與合作。

庫比蒂諾市與新北市的友好關係始於2021年6月16日，當時新北市市長侯友宜與庫比蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）簽署合作協定。雙方承諾在文化、教育及經濟等領域加深交流合作。

自締結友誼城市以來，新北市與庫比蒂諾的合作項目持續推進，包括舉辦 「雙城倡議合作」並啟動了首個合作項目「國際技職領袖人才培育」，派遣高中生赴庫比蒂諾市交流學習。新北市舉行「2023新北市與美國多城文化、教育、經濟合作啟動記者會」，並邀請時任庫比蒂諾市長魏虹參加「2023台灣設計展」，深化了兩地在文化藝術、教育資源及經貿方面的實際合作。