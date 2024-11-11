8年前釀36死…屋崙幽靈船倉庫大火遺址 擬建可負擔住房

八年前造成36人死亡的屋崙幽靈船倉庫大火現場，計畫建設可負擔住房項目。（圖截取自電視畫面）

城市規畫文件顯示，一個擁有數十間住房的可負擔房屋開發項目，可能出現在八年前屋崙 致命幽靈船倉庫大火災難的現場地點。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，根據市政公共紀錄顯示，屋崙非營利機構「聯合委員會」（Unity Council）附屬機構「社會公平發展公司」（Social Equity Development Corporation）考慮在東屋崙International大道與第31街口、建設一處可能含有58個住房單位項目。

阿拉米達縣房地產 文件顯示，聯合委員會已透過附屬機構於2023年5月購地，並為這處被火災毀壞的房產支付256萬元。附屬機構購買三個地塊，地址分別為3073 International Blvd.、1315 31 st Ave.以及1305 31 st Ave.。

縣府紀錄指出，收購地塊當時，「Local Initiatives Support Corp.」向聯合委員會附屬機構提供450萬元融資，協助這個社區組織完成收購。現在，聯合委員會提交初步提案，尋求屋崙批准在該市Fruitvale地區開發一處五層樓的可負擔住房計畫。

非營利組織聯合委員會的正式名稱為「Spanish Speaking Unity Council」，正運用參議院第330號法案（Senate Bill 330）規定條款，爭取簡化開發審批流程。目前開發提案是建設一個百分之百用於可負擔房屋項目，文件顯示，部分住房單位將保留給低收入 居民、部分則給極低收入民眾。

由於城市審批過程仍處早期階段，現尚不清楚項目的潛在建設時間。

2016年，在一場音樂會期間，被稱為「幽靈船」的倉庫發生火災，這個建築被非法改造成擁有居住空間的藝術家聚集地。這場大火釀成36人喪生，是屋崙史上最致命火災。

火災引發倖存者與受害人家屬起訴與訴訟和解，屋崙市同意以3300萬元和解民事訴訟，PG&E和解另一宗民事訴訟，金額未公布。

根據聯合委員會，第31街因火災受損的幽靈船建築，已低調於2023年5月拆除。