我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

8年前釀36死…屋崙幽靈船倉庫大火遺址 擬建可負擔住房

編譯組／綜合報導
八年前造成36人死亡的屋崙幽靈船倉庫大火現場，計畫建設可負擔住房項目。（圖截取自電視畫面）
八年前造成36人死亡的屋崙幽靈船倉庫大火現場，計畫建設可負擔住房項目。（圖截取自電視畫面）

城市規畫文件顯示，一個擁有數十間住房的可負擔房屋開發項目，可能出現在八年前屋崙致命幽靈船倉庫大火災難的現場地點。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，根據市政公共紀錄顯示，屋崙非營利機構「聯合委員會」（Unity Council）附屬機構「社會公平發展公司」（Social Equity Development Corporation）考慮在東屋崙International大道與第31街口、建設一處可能含有58個住房單位項目。

阿拉米達縣房地產文件顯示，聯合委員會已透過附屬機構於2023年5月購地，並為這處被火災毀壞的房產支付256萬元。附屬機構購買三個地塊，地址分別為3073 International Blvd.、1315 31 st Ave.以及1305 31 st Ave.。

縣府紀錄指出，收購地塊當時，「Local Initiatives Support Corp.」向聯合委員會附屬機構提供450萬元融資，協助這個社區組織完成收購。現在，聯合委員會提交初步提案，尋求屋崙批准在該市Fruitvale地區開發一處五層樓的可負擔住房計畫。

非營利組織聯合委員會的正式名稱為「Spanish Speaking Unity Council」，正運用參議院第330號法案（Senate Bill 330）規定條款，爭取簡化開發審批流程。目前開發提案是建設一個百分之百用於可負擔房屋項目，文件顯示，部分住房單位將保留給低收入居民、部分則給極低收入民眾。

由於城市審批過程仍處早期階段，現尚不清楚項目的潛在建設時間。

2016年，在一場音樂會期間，被稱為「幽靈船」的倉庫發生火災，這個建築被非法改造成擁有居住空間的藝術家聚集地。這場大火釀成36人喪生，是屋崙史上最致命火災。

火災引發倖存者與受害人家屬起訴與訴訟和解，屋崙市同意以3300萬元和解民事訴訟，PG&E和解另一宗民事訴訟，金額未公布。

根據聯合委員會，第31街因火災受損的幽靈船建築，已低調於2023年5月拆除。

屋崙 低收入 房地產

上一則

Cash App和解金1500萬美元索賠案 大限將至

下一則

49人球星博薩戴MAGA帽出鏡 NFL開罰1.1萬元

延伸閱讀

久未降雨天氣乾燥 長島、布碌崙樹林大火

久未降雨天氣乾燥 長島、布碌崙樹林大火
犯罪飆升選民不滿 推動罷免成功 東灣進步派潰敗

犯罪飆升選民不滿 推動罷免成功 東灣進步派潰敗
減1.7億元赤字 屋崙學區擬併10校 3300學生受影響

減1.7億元赤字 屋崙學區擬併10校 3300學生受影響
屢遭化學火災威脅 喬州羅郡狀告BioLab求償

屢遭化學火災威脅 喬州羅郡狀告BioLab求償
支持罷免票太多 屋崙市長盛桃、阿縣地檢長官善貞將下台

支持罷免票太多 屋崙市長盛桃、阿縣地檢長官善貞將下台

熱門新聞

一對70多歲的退休夫妻，去年決定搬到法國度晚年。去年10月成行，如今決定搬回美國。圖為舊金山街景示意圖。(Pexels)

「只有痛苦」移民法國夢碎 舊金山退休夫婦搬回美國

2024-11-06 01:14
截至6日下午3時，加州十大公投提案內有六項贊成、四項反對，其中36號法案支持者最多。（美聯社）

加州十項公投案結果出爐 6個YES 4個NO

2024-11-06 19:42
圖為阿根廷螞蟻。（美聯社）

專家：螞蟻大軍將入侵家門 兩招應對

2024-11-04 01:00
羅偉勝選成為舊金山第47任市長，承諾打造「世界級管理隊伍」榮耀舊金山。（記者李怡/攝影）

羅偉當選舊金山市長…素人勝選 打破113年紀錄

2024-11-08 17:48
羅偉得票暫居第一，有望當選舊金山市長。(記者劉先進╱攝影)

舊金山市長選舉 羅偉得票暫列榜首 有望當選

2024-11-06 01:54
經過多輪計票，羅偉擊敗希望連任的布里德，當選金山市長。（記者劉先進╱攝影）

拿下11萬9440張票 「變革者」羅偉擊敗布里德當選舊金山市長

2024-11-08 01:21

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使