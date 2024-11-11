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黑色幽默舞台劇「領帶vs.高跟鞋」 戲谷傳媒12月在矽谷開演

記者周喆／聖荷西報導
戲谷傳媒上演「領帶vs.高跟鞋」。（受訪者提供）
戲谷傳媒上演「領帶vs.高跟鞋」。（受訪者提供）

灣區劇作家沈悅編劇、戲谷傳媒排演的四幕黑色幽默喜劇「領帶vs.高跟鞋」，將由於12月中旬在矽谷上演。這是這部劇作2008年上演之後，時隔16年再一次與灣區觀眾見面。

沈悅表示，今年稍早，2008「領帶vs.高跟鞋」演出時的導演、北京電影學院退休教授林洪桐向她推薦戲谷傳媒。他們是非常專業的製作團隊，製作人和導演都是中國傳媒大學、北京電影學院、中央戲劇學院等單位出身。演員包括灣區科技菁英、文藝人才等。他說，這齣戲很好玩，建議給他們「拿去玩玩」。

沈悅說，「領帶vs.高跟鞋」這齣戲最早於1996年以「誰是贏家」的劇名，由「橋和們藝術坊」首演，原上海歌舞學院資深教師陳兆鑫執導。1999年這齣戲由上海青年話劇團在上海演出成功。2008年她重新改寫劇本，並改名為「領帶vs.高跟鞋」。2008年由林洪桐導演，華藝劇社在灣區上演。

她表示，「領帶vs.高跟鞋」劇名中，「領帶」代表男性，「高跟鞋」代表女性。中間的「vs.」有「對付」的含意，代表男女兩性之間的某種「較量」。這齣戲被稱為「黑色幽默喜劇。在劇中第一幕，四個主角就相繼死去，是比較不尋常的情節設計。

沈悅指出，這齣戲想要表達的寓意是：無論你是男性還是女性，如果你對人生的觀點沒有改變，那麼無論是今生還是來世，你的命運都還會是一樣。

戲谷傳媒負責人，本次演出導演楊堃堃本科就讀於中國傳媒大學，來美國後又進修電影製片和導演製作等專業。

戲谷傳媒上演「領帶vs.高跟鞋」。左為楊堃堃。右為沈悅。（受訪者提供）
戲谷傳媒上演「領帶vs.高跟鞋」。左為楊堃堃。右為沈悅。（受訪者提供）

楊堃堃表示，戲谷傳媒去年在灣區成立，希望通過影劇等活動給矽谷華人帶來文化藝術精神生活。他們去年開始籌畫話劇項目時，藝術指導林洪桐推薦「領帶vs.高跟鞋」，表示這齣戲非常好，劇情天馬行空，不受年代限制，每個時代都可以演。

沈悅表示，16年前在這齣戲中扮演最年輕「小李」一角的演員，這次則將扮演最年長的「老錢」一角。這次演出的劇場也很小巧，只有140個座位。相信能給觀眾帶來不一樣的感受。

戲谷傳媒排演的「領帶vs.高跟鞋」，訂於12月14日和15日在Startbright Theater劇場演出三場。地址：1770 West Campbell Ave., Campbell, CA 95008。詳情查閱可上網：https://www.vdperformingarts.com/

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