台女子職業撞球選手江水淨 與灣區球迷切磋

江水淨受邀參加世界撞球協會在波多黎各舉辦的世界錦標賽，過境金山灣區，與在地撞球愛還者進行了10場練習賽。（記者葛歆睿／攝影）

台灣擁有145萬YouTube粉絲的女子職業撞球選手、漂亮寶貝「江江」江水淨，11月8日過境舊金山 ，在密爾必達Jimmy's Billiards球館參加球迷見面會，與上百位球迷合影留念，贈送簽名紀念品，並進行十場練習賽，與撞球愛好者切磋球技。

24歲的江水淨球齡11年，不過據她透露，之前一直將撞球作為業餘愛好，5、6年前才正式成為職業選手。她目前世界職業排名28，被認為是台灣年輕一代最有潛力的選手之一。她10月才贏得在台灣舉辦的全國女子及青少年杯子錦標賽。

江水淨在密爾必達Jimmy’s Billiards球館參加球迷見面會，與上百位球迷合影留念，贈送簽名紀念品。（記者葛歆睿／攝影）

此次江水淨受到世界撞球協會（World Pool-Billiard Association，WPA）的邀請參加在波多黎各舉辦的世界錦標賽，過境舊金山灣區 。在2024華運撞球召集人、台美灣區撞球協會（Taiwanese American Billiards Association of the Bay Area）理事長楊智超的邀請協調下，特別在灣區停留。

江水淨表示，這是她首次在美國參加球迷見面會，感受到灣區球迷的熱情，就像朋友一樣，主動與她打招呼並鼓勵她。這樣的經歷很有幫助，讓她可以更純粹地享受打球這件事。

江水淨希望透過練習賽分享對撞球的熱情和態度，推廣這項運動，鼓勵更多人關注比賽。同時拉近職業選手與球迷的距離，讓大家理解職業選手是如何比賽的。

僑務委員吳怡明和夫人藍佳欣出席了活動。吳怡明表示，期待江水淨在國際舞台上為台灣爭光，並呼籲灣區僑胞積極支持更多優秀的台灣選手來美交流，展現台灣實力。