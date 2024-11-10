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加州制定碳強度目標 油價恐又再漲

編譯組／綜合報導
加州空氣資源委員會8日進行一項投票，油價可能因此上漲。(圖取自Pexels網站)
加州空氣資源委員會8日進行一項投票，油價可能因此上漲。(圖取自Pexels網站)

加州空氣資源委員會」(California Air Resources Board，簡稱CARB)8日悄悄地舉行投票，為全加州交通燃料、包括汽油在內，設定更嚴格的碳強度目標，最後結果為通過此目標。此行動預期將再次提高加州油價，淡季漲價多少、已成為愈加激烈辯論的議題。

「聖荷西信使報」報導，有人預測明年油價可能上漲至每加侖47美分，其他人則警告，2025年油價可能上漲65美分。於此同時，空氣資源委員會官員已嘗試減輕民眾擔憂，指出從歷史上分析，制定碳強度標準計畫的消費者漲價部分，僅為每加侖8至10美分。

但無論漲價數字為何，隨著愈來愈多加州人掙扎於持續上漲的生活成本，油價上漲議題已成為一個熱門話題。

11月8日會議主導重點在加州空氣資源委員會，部分人士批評，投票過程缺乏透明度，監管機關卻對駕駛人困境，漠不關心。

然而，CARB官員反駁，監管機構傾力減少溫室氣體排放，協助加州實現潔淨能源目標，同時也關注消費者。執行長克利夫(Steven Cliff)在近期舉辦簡報會議上表示，可負擔能力是制定所有規則的指標性考量因素，致力平衡可負擔能力與其他因素，例如保護大眾健康與達到立法授權需求。

最重要的是，油價上漲的提議，更凸顯那些所有低碳燃料標準規則、過於偏向化石燃料公司。不過，克利夫解釋，油價評估相當複雜，必須考量許多不同因素。賓州大學能源政策中心資深研究員卡倫華德(Danny Cullenward)認為，預期不會出現每加侖上漲65美分。

CARB官員強調，機構主要職責作為一個公共衛生組織，負責對抗空氣汙染，上漲油價將可節省約50億元醫療成本，同時協助基礎建設；從長遠來看，最終將降低車輛加油成本，形成雙贏，獲得公共衛生福利，也降低公衛成本，增加潔淨能源基礎設施投資，推動零排放未來。

油價 加州 投票

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