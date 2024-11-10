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聖荷西持槍搶劫案 警方逮捕2青少年

記者龔玥╱聖荷西報導

聖荷西警方日前公布了一起10月23日在Toyon Avenue 和Holly Drive交界處發生的持械搶劫案件，事發時間為上午11時45分左右，受害者剛從銀行提取現金，準備駕車返回家中，卻在路上遭到尾隨並被攔截。嫌疑人駕駛車輛將受害者的車逼停，隨後兩名手持槍枝的青少年嫌疑人下車靠近受害者，威脅她交出財物。

在持槍威脅下，受害者被迫交出了錢包，隨後嫌疑人迅速駕車逃離現場。警方在接到報案後立刻趕赴現場，經過調查，發現嫌疑人所駕駛的車輛早在當天上午就已被報失竊。通過進一步確認，警方將嫌疑人確定為兩名青少年。目前他們已被送往聖塔克拉拉縣少年管教所，面臨持械搶劫和使用被盜車輛的多項指控。

聖荷西警察局發現這些青少年嫌疑人還涉及前一天發生在Ivy Glen Drive的另一持械搶劫案件。事件發生於10月22日，案發過程與最新案件有著驚人相似之處，當時受害者在銀行取現後返回家中，嫌疑人同樣尾隨其車輛到家門口附近。在受害者停車後，其中一名嫌疑人持槍靠近，威脅其交出錢包，成功得手後迅速駕車逃逸。

警方確認，嫌疑人在兩起案件中使用的均為盜竊車輛。警方目前正積極對這兩起案件展開深入調查，以瞭解嫌疑人是否與其他類似案件有關聯。

警方呼籲，民眾在銀行或自動取款機等場所取款時要提高警惕，盡量避免攜帶大量現金，注意是否有可疑車輛跟隨，尤其是在夜晚或空曠的區域。

聖荷西

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