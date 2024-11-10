年關近 灣區科技業裁員潮再起 亞馬遜等公司將砍掉數百職位

年關將近， 灣區科技業又計劃砍掉數百個工作職位，但趨勢已開始明顯放緩。（電視新聞截圖）

「信使報」（Mercury News）報導，新一輪裁員 浪潮將使灣區 數百名科技工作者失去工作。這一系列令人不安的舉措表明，該行業的人員裁減尚未結束。

亞馬遜 （Amazon）、Dropbox、GoPro、Article和Visa計畫裁減400多個工作崗位。根據新聞機構對幾家公司向加州就業發展廳（California Employment Development Department）發出的WARN正式信函的彙編，以下是最新披露的詳細信息：

- 雲端文件存儲業者Dropbox計畫在舊金山裁員174人。裁員將於11月15日進行。

- 電子及在線銀行卡支付公司Visa披露將在舊金山和佛斯特市裁員91人，裁員計畫於2025年1月3日進行。

- 動作相機、視頻編輯軟體和行動應用程式供應商GoPro披露在聖馬刁裁員73人，裁員計畫於11月8日進行。

- 電子商務巨頭亞馬遜計畫在密爾比達裁員57人，裁員計畫於12月27日進行。

- 在線家具公司Article透露將在海沃裁員14人，裁員時間為12月31日。

總之，在最近的WARN通告中，這些公司已通知EDD，他們決定在灣區裁減合計409個技術崗位。

根據新聞機構對數百份WARN通知的彙編，在2022年、2023年和2024年，科技公司已透露計畫削減超過4萬8900個工作崗位。在與疫情有關的招聘熱潮逐漸消退後，科技行業便開始策劃大幅裁員。

儘管最近出現了裁員，但灣區科技行業的大規模裁員趨勢已開始明顯放緩。在2024年的前六個月，科技公司披露計畫在灣區裁員1萬3000多人，平均每周裁員約500人。

然而，在2024年的最後六個月裡，包括最新的信息在內，科技公司披露了在該地區裁員約4000人的決定，平均每周裁員220人。