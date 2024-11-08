青青合唱團 12/7舉辦43周年公演

青青合唱團43周年公演將於12月7日下午1時30分於Church Of Ascension舉行。(主辦單位提供)

青青合唱團43周年公演將於12月7日下午1時30分於Church Of Ascension（地址：Prospect Road, Saratoga, CA 95070）舉行。

青青合唱團擁有逾200位團員，每周吸引逾百人熱情參與練唱。團員們來自世界各地，年齡橫跨數個世代，因對音樂有著相同的愛與信念而緊密相連。青青合唱團不僅追求音樂上的精進，更期盼將動人的旋律、優美的和聲分享給所有喜愛合唱的朋友，藉著歌聲傳遞溫暖與活力。

今年將由兩位指揮張智真和陳治淵帶領大合唱演出包含跨時代的經典流行音樂、莊嚴優美的宗教古典、熱情的拉丁搖滾、節奏輕快的爵士及歡愉的聖誕頌歌等多種風格的作品。歌曲橫跨中文、法文、英語、拉丁語等多種語言，帶來豐富的音樂饗宴。

除了壯闊的百人大合唱，青青合唱團也有多組各具特色的小組合唱，妝點這場音樂會。從溫婉細緻的中文歌曲、優美的讚美詩歌、熱鬧歡樂的老歌、思鄉情懷的旋律、膾炙人口的台語歌曲至明亮高亢的現代作品，表演多采多姿。

購票詳情可參閱青青網站，網址：chingching.org，或撥打購票專線：510-648-4881。現場購票每張20元，預購優惠價每張15元。