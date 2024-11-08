唱歌、拆字、玩遊戲… Google工程師學華語妙趣橫生

金山灣區僑教中心與台灣華語文學習中心北加州台灣會館攜手，在Taiwanese Googler Network第二代台裔工程師協助下，為Google工程師開辦第二期華語科技專班，並舉辦結業成果發表會。(主辦單位提供)

金山灣區僑教中心與台灣華語文學習中心（TCML）北加 州台灣會館攜手，在Taiwanese Google r Network第二代台裔工程師協助下，為Google工程師開辦第二期華語科技專班，11月6日晚間在山景城園區舉辦結業成果發表會，工程師們的學習成果讓人相當驚艷。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑、北加州 台灣會館總幹事黃美星及老師李梅英皆出席。

莊雅淑表示，因應華語文學習熱潮，僑委會在全球各地結合僑校力量成立台灣華語文學習中心，北加有八所。矽谷是世界科技之都，知名科技公司林立，僑教中心再度為Google工程師開辦專屬華語班，課程實用有趣且能體驗台灣文化。莊雅淑當天帶了台灣摺扇、天燈及書法掛軸送給結業學員，鼓勵學員繼續學習華語。黃美星則頒發教師感謝狀給李梅英、吳秀君、王禺家等授課教師。

結業成果發表會上，Google工程師展現學習成果，初級班學員「自我介紹」、中級進階班學員合唱「月亮代表我的心」及「看醫生」話劇表演、中高級班學員合唱「後來的我們」及「辧公室」話劇表演，所有劇本皆由學員自行創作，充分體現華語文學習成果。發表會後授課老師準備多元的華語文拆字遊戲、筷子夾蒜等文化遊戲及台灣零食，讓學員在寓教於樂氛圍中學習。

Google擔任華語科技專班負責工程師報名推廣的Rosina表示，她的先生來自德國，對於台灣華語文學習中心師資團隊精彩活潑教學留下深刻印象，非常享受學習課程。來自英國的Google工程師學員Allen表示，台灣華語文學習中心讓學華語文變得很有趣，希望未來有一天能用中文與來自台灣的妻子家人溝通。