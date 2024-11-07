聖荷西前市議員托雷斯涉性侵未成年人被捕 1親屬也受害

涉嫌性侵未成年人的聖荷西市議員托雷斯被捕，警方報告指受害人包括一名親屬。（電視新聞截圖）

信使報（Mercury News）報導，據法庭紀錄和當局稱，導致聖荷西 前市議員托雷斯（Omar Torres）周二（5日）被捕的調查，涉及一名家庭成員。該家庭成員指控他在上世紀90年代曾連續猥褻兒童。

警探在一份爆炸性的警方報告中稱，托雷斯在本周早些時候與被舉報的受害者通電話時承認了犯罪事實，警方監聽了這通電話。

托雷斯於周二下午被捕，於周三（6日）在聖荷西法庭短暫出庭，接受傳訊，罪名是三項猥褻兒童重罪，包括雞姦（sodomy）、強行口交（oral copulation）以及對14歲以下未成年人實施猥褻和淫蕩行為（lewd and lascivious acts）。

法官雷蒙（Hector Ramon）將其還押至聖塔克拉拉縣監獄 ，等待14日的開庭日期，以聽取關於是否應准予保釋或有條件釋放的辯論。

周三在聖荷西警察局（SJPD）總部舉行的新聞發布會上，市長馬漢（Matt Mahan）表示，對托雷斯的指控「是每個家長最可怕的噩夢」，市領袖「絕對感到震驚」，並表示將在此案中伸張正義。

被控犯罪的日期是1999年11月25日，大約是托雷斯年滿18歲後的一個月。但在此之前就有持續性虐待的指控。

10月3日，托雷斯在市政廳被聖荷西警探拘留和詢問時，被公開指控對未成年人有「性」趣。如果所有罪名成立，最高可判處24年監禁。

警方在10月的審訊中沒收了他的電子設備，並搜查了他的住所和車輛，但審訊後並沒有逮捕他。但這顯然促使周二逮捕事件背後的受害者站出來。

根據警方的報告，托雷斯承認猥褻了報案的受害者和至少另一名家庭成員，其中一些虐待行為發生在德州 和聖荷西。

托雷斯的舉報人告訴警方，他在四歲時就開始受到虐待，這些性行為發生在家中和家庭聚會上，其他親屬看不到。

托雷斯已經從公眾視野中消失，因為他面臨著來自知名政客、商業團體和勞工組織愈來愈大的辭職壓力。他在周二被捕前幾小時向市政府遞交的辭職信中承認了這一壓力。辭職將於27日生效。

托雷斯曾要求警方對一名因性關係敲詐他的男子進行調查，而調查的矛頭最終指向了托雷斯和他自己的非法行為。

這些行為包括2022年與這名男子互發的露骨性愛簡訊，其中罪證最重的一條信息，是在兩人計畫多伴侶性接觸時，托雷斯問這名芝加哥男子「你有沒有18歲以下的同志友」。