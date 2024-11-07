佛利蒙市議員薩爾萬當選市長 承諾將成為「全體市民市長」

薩爾萬（右）當選佛利蒙市長。圖左為現任市長高敘加。（受訪者提供）

佛利蒙市議員薩爾萬（Raj Salwan，又名蘇偉傑）當選市長。在這場廣受關注的選舉中，他以明顯優勢領先對手、前市議員維貝肯（Vinnie Bacon）。薩爾萬獲得了佛利蒙市多元化社區的廣泛支持，特別是亞裔 社區領導人的鼎力支持。他承諾將成為「全體市民的市長」，代表所有居民，不論背景、種族或信仰。

薩爾萬在勝選演講中說：「衷心感謝大家。今晚我們不僅慶祝這場選舉的勝利，更是我們共同願景、共同價值觀以及所有人希望的佛利蒙市未來的勝利。這趟競選之旅是我無法獨自完成的旅程，少不了每一位志願者、支持者、家人、朋友和所有信任我投下選票的市民的幫助。」

他說：「我將成為全體市民的市長，承諾代表我們社區的每一個人—無論他們的背景、種族或信仰。」

薩爾萬的競選活動聚焦於團結佛利蒙市多元化的社區，包括占重要比率的亞裔群體，尤其是印

度裔和華裔 社區。他獲得了佛利蒙市華裔領導人一致的支持，包括現任市長高敘加（Lily Mei）、市議員邵陽（Yang Shao）和黃潔宜（Teresa Keng）、佛利蒙聯合學區委員張亞靜（Yajing Zhang）以及前加州 眾議員朱感生（Kansen Chu）。

薩爾萬在佛利蒙長大，從一個小公寓走到了市議會。他在公共服務領域有超過18年的經驗，曾推動創新區（Innovation District）的發展，該地區現已成為特斯拉（Tesla）等高科技公司的總部所在地。他也在地方和區域層面積極倡導交通和基礎設施改善。

在即將上任之際，薩爾萬強調了團結的重要性。「佛利蒙是一座充滿創新、傳統和無限可能的城市。我們將一起彌合分歧，加強社區，讓佛利蒙對所有人都保持安全和充滿活力，」他說，「對我的對手們，我伸出友誼之手。競選活動終結，但佛利蒙的挑戰和機會仍在繼續。只有我們團結一致，共同努力，我們的城市才能更強大。」

現任市長高敘加表示，很高興能在12月中旬交棒給薩爾萬，迫不及待地想看看他將如何激勵社區達到新的高度。