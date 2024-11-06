庫比蒂諾市議員4華裔候選人角逐 7搶2戰況激烈

11月5日就是美國大選，庫比蒂諾等地方選舉也相當激烈，5日晚間各候選人都在競選總部舉行選舉派對，凝聚選民並造勢。（記者孫愛薇／攝影）

庫比蒂諾（Cupertino）市議員面臨七搶二激烈戰況，候選人中過半曾擔任過庫市市長，華裔 候選人就有四位分別為黃少雄（Gilbert Wong）、魏虹（Hung Wei）、張昭富（Barry Chang）與王瑞光（Ray Wong），魏虹與Kitty Moore是現任庫市議員參與連任競選，前庫市市長辛克斯（Rod Sinks）與魏虹聯手參選，Kitty Moore與王瑞光互相提攜競選，多數候選人都有相當深厚的庫市社區經驗與從政資歷，各候選人開票日派對愈晚愈熱鬧。

11月5日就是美國大選，庫比蒂諾等地方選舉也相當激烈，5日晚間各候選人都在競選總部舉行選舉派對，大家一起看開票討論選情。（記者孫愛薇／攝影）

市議員華裔候選人黃少雄曾為庫市市長，市長任內核可蘋果總部落腳庫市。（受訪者提供）

華裔市議員候選人黃少雄從2002年起任庫市城市規畫委員、2007年到2016年間擔任庫市議員，2011年與2013年擔任庫市市長，在任市長期間批准蘋果新總部落腳庫市，市府工作人員與蘋果成功談定各項協議，5日晚間他與家人及眾多支持者在庫市競選總部一同看開票。

魏虹透過連線方式向支持者感謝。（記者孫愛薇／攝影）

現任庫比蒂諾市議員暨前庫市市長魏虹爭取連任，活躍於華人 社區活動，但在今年5月被檢出肺癌，隨後多次小中風 ，入院治療，8月自醫院返家後復健狀況良好，表示將繼續參選，又於9月中宣布停止競選活動專心進行復健，因眾多支持者的鼓勵，她在月底時再度發信表示重返競選活動，5日開票當晚從台灣連線向支持者感謝。

前庫比蒂諾市華裔市長張昭富有30多年從政經驗。（本報資料照）

前庫比蒂諾市華裔市長張昭富參與市議員競選，他在初選階段曾角逐2024年聖他克拉拉縣議員選舉失利，隨後轉向庫市市議員競選，來自台灣第一代移民的張昭富在南灣從政經歷近30年，從學委、市議員並在2016年擔任庫比蒂諾市長，他在庫市Lazy Dog餐廳與眾多支持者一同觀看開票結果。

11月5日就是美國大選，庫比蒂諾等地方選舉也相當激烈，5日晚間各候選人都在競選總部舉行選舉派對，大家一起看開票討論選情。（記者孫愛薇／攝影） 11月5日就是美國大選，庫比蒂諾等地方選舉也相當激烈，5日晚間各候選人都在競選總部舉行選舉派對，大家一起看開票討論選情。（記者孫愛薇／攝影）

台裔第二代王瑞光曾在庫比蒂諾規劃委員會任職並為Constellation Research公司的創辦人，不僅出書且經常受邀主流媒體採訪分享科技趨勢觀點，開票當晚他與Kitty Moore一同在庫市老年服務中心觀票。