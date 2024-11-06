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聯邦眾議員候選人羅達倫 山景城志工中心辦開票之夜

記者孫愛薇／山景城報導
年僅40出頭的羅達倫一路朝向國會邁進，從初選開始就面臨各項挑戰。（本報資料照）
年僅40出頭的羅達倫一路朝向國會邁進，從初選開始就面臨各項挑戰。（本報資料照）

現任華裔加州眾議員羅達倫（Evan Low）一路以最年輕華裔之姿競選成功金寶（Campbell）市議員、市長以及加州眾議員，今年與前聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）競爭國會第16區聯邦眾議員。雙方從初選開始到投票日前選戰激烈，雙方來往針鋒相對。羅達倫10月28日更突獲加州州長紐森的背書肯定，投票日當晚，羅達倫在山景城民主黨志工中心舉辦開票之夜派對，晚間8時抵達現場發表致詞與向支持者致謝。

從小生長在舊金山灣區的羅達倫，為加州華裔第四代，他與華裔社區有著濃厚的感情，其父親羅伯健是眼科醫師，同時也是中華歷史文化協會主席，該組織致力於保存矽谷唐人街的歷史與文化，從小羅達倫有對於中華文化的深刻體認，更因此提出將農曆新年訂為加州法定節日的AB 2596號提案，加州州長紐森於2022年9月29日正式簽署該項法案，最終使加州成為全美首個將農曆新年定為法定假日的州別。

羅達倫今年更以40歲出頭年紀參選國會眾議院第16選區，選戰從初選開始如電影般高潮迭起，聖塔克拉拉縣議員史密提恩（Joe Simitian）與羅達倫在3月初選中打成平局，隨後羅達倫在重新驗票中驚險勝出。

初選過後，羅達倫再度與李卡多競爭加州民主黨黨內背書，在票選中羅達倫獲得了超過60%代表的選票，獲得加州民主黨在國會議員競選的背書。在11月5日的投票日前一周，羅達倫突獲加州州長紐森背書，令競選團隊大為驚喜，雖然那時已有許多選民將選票寄出。

羅達倫的開票之夜活動選在山景城民主黨志工中心舉辦，活動在晚間8時開始直到11時。

加州 民主黨 華裔

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