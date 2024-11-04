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專家：螞蟻大軍將入侵家門 兩招應對

記者王子涵╱舊金山報導
圖為阿根廷螞蟻。（美聯社）
圖為阿根廷螞蟻。（美聯社）

隨著天氣逐漸轉涼，北加居民在享受涼爽秋季的同時，也將迎來不速之客螞蟻。隨著雨季的臨近，專家警告，螞蟻將大局入侵房屋。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，加州科學院螞蟻專家費雪（Brian Fisher）表示，螞蟻數量眾多，但只有當它們進入家中時，人們才會注意到螞蟻存在。隨著雨季的來臨，螞蟻將增加在螞蟻窩外活動，同時也會以軍隊般的隊伍湧向家中，尋找寵物食物碗、水碟，甚至從天花板掉落，像空降兵一樣突如其來，其他的則會悄悄地沿著水管爬入浴室和廚房。

民間驅蟻方法五花八門，但效果往往差強人意。費雪指出，加州約有300種螞蟻，而灣區就有約100種，其中佔據主導的是阿根廷螞蟻（Linepithema humile）。

這種螞蟻原產於阿根廷，19世紀末隨著運糖船進入美國，並在1907年於加州紮根，迅速蔓延至灣區。史丹福大學戈登（Deborah Gordon）指出，這種螞蟻的巢穴從美墨邊境延伸至加州北部，形成了跨越地域的「超級巢穴」。

阿根廷螞蟻雖然不咬人、不傳播疾病，也不會破壞木質結構，但它們會尋找食物殘渣。戈登解釋說，這些螞蟻通常在戶外淺層築巢，特別偏愛灌溉的地區，若在屋基下築巢，則有可能導致地基裂縫。

螞蟻在生態系統中扮演重要角色。它們獵食其他昆蟲，對某些農作物起到保護作用，並且能疏鬆土壤，讓水和氧氣深入植物根部。聖荷西州立大學教授拉拉比（Fred Larabee）指出，螞蟻在地球生態中的重要性僅次於人類。

灣區的螞蟻活躍時間主要集中在夏季乾旱季節或冬季雨季。戈登於1998至99年進行的一項研究發現，雨季是阿根廷螞蟻入侵的高峰期，而乾燥的炎熱天氣也會讓螞蟻為了尋找水源而進入家中。

雖然市面上有各種殺蟲劑和家庭秘方，但專家們指出，多數方法只能短期見效，螞蟻最終還是會回來。根據費雪的說法，約七成的除蟲業務來自厭煩螞蟻的居民，但化學藥劑並非長久之計。戈登建議，與其浪費藥劑，不如加強封堵房屋漏洞，使用皂水清潔食物碗來擾亂螞蟻路徑。

拉拉比則建議減少灌溉、去除屋外的柴火堆，並保持廚房整潔，從而減少螞蟻的入侵。「我們要學會與螞蟻共存。」費雪表示。

專家表示，欲清除螞蟻，化學藥劑並非長久之計。(本報檔案照)
專家表示，欲清除螞蟻，化學藥劑並非長久之計。(本報檔案照)

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