三寸金蓮怎麼裹？ 李娜亞12月聊京劇踩蹻文化

李娜亞示範京劇中花旦綁踩蹻，綁帶的過程如同傳統婦女裹小腳。（記者孫愛薇／攝影）

全美中文學校聯合總會主辦「三寸金蓮的美麗與哀愁-從京劇 踩蹻三寸金蓮」講座，將於12月1日美西時間下午4時線上舉辦，由北加州 中文學校聯合會協辦，講座邀請到北加 州中文學聯合會會長李娜亞擔任主講，李娜亞畢業自台灣復興劇校，在校期間專習京劇花旦，對於京劇文化擁有深厚的了解。

全美中文學校聯合總會會長王婉君表示，總會在全美共有13個地區的協會，261所學校，今年第一場線上課程將邀請李娜亞擔任講師，以京劇的三寸金蓮帶出歷史與文化的意涵。

金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑說到，感謝全美中文學校聯合總會來到中心舉辦活動，總會今年九月由王婉君接任會長，該會是全美非常重要的僑社。北加州在去年就有感受到李娜亞京劇講座的旋風，以京劇方式，講述傳統女性的包袱，探討相關傳統文化，專題講座非常精彩，這次不僅分享給全美，甚至全球各僑區，一同感受傳統文化的魅力。

北加州中文學校聯合會會長李娜亞提到，由王婉君當選總會長是北加州莫大的榮幸，未來將有許多總會活動在北加州舉行，以京劇文化認識中華文化，有相同的文化就有相同的認知，從文化裡學習語言，更能了解語言的內涵。