亞太裔社區領袖支持布里德連任 金貞妍、余鼎昂也表態支持

亞太裔社區代表1日齊聚市政廣場，支持布里德連任。（記者李怡／攝影）

距選舉日只剩四天，亞太裔社區代表1日齊聚市政廳廣場，支持現任市長布里德（London Breed）連任，並表達了對她多年來在市政建設、公共安全和社區復興方面所做貢獻的肯定。

亞太裔社區領袖和公職人員們在集會中分享了市長在疫情 期間和復甦過程中的領導力。舊金山 縣警局長宮本（Paul Miyamoto）指出，布里德在疫情中迅速決策並領導全市應對挑戰。他說：「舊金山的犯罪率創下十年來新低、無家者安置率十年來創新高，一切都走在正確的軌道上。」

亞太裔社區代表1日齊聚市政廣場，支持布里德連任。（記者李怡／攝影）

來自菲律賓社區的防暴力組織領袖Rudy Corpus，分享了布里德對社區的深厚關切。他表示，布里德支持無家可歸者服務、無償食品補助等政策，幫助低收入 家庭渡過難關，並呼籲社區為她的連任提供支持。

亞太裔社區代表1日齊聚市政廣場，支持布里德連任。（記者李怡／攝影）

集會上，前市議員金貞妍（Jane Kim）和余鼎昂（Norman Yee）也表示對布里德的支持，強調她對亞太裔社區的承諾。金貞妍表示，布里德不僅代表市民，更能理解工薪階層和公共住房居民的挑戰，這使她成為最適合帶領舊金山繼續前行的領導者。

布里德表示，她的目標是維護和增強舊金山的多樣性，為亞太裔和其他少數族裔提供支持。她指出，自己從未擁有過來自財富階層的支持，一直是靠社區和基層市民的支持走到今天。布里德承諾會繼續推動地區公平政策，她說：「我不會為了短期利益犧牲社區需求，我將無懼地為社區的長遠福祉做出正確的政策決策。」

亞太裔社區代表1日齊聚市政廣場，支持布里德連任。（記者李怡／攝影）

這場集會也凸突顯了布里德在減少槍枝暴力方面的成就。Rudy提到，布里德的政策幫助他們組織成功地收繳了上千支槍械，有效改善了市內的公共安全環境。布里德則回應表示，她會繼續加強市區的安全措施，並通過政策減少犯罪，讓舊金山成為一個更安全、更包容的城市。