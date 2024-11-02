亞太裔社區領袖支持布里德連任 金貞妍、余鼎昂也表態支持
距選舉日只剩四天，亞太裔社區代表1日齊聚市政廳廣場，支持現任市長布里德（London Breed）連任，並表達了對她多年來在市政建設、公共安全和社區復興方面所做貢獻的肯定。
亞太裔社區領袖和公職人員們在集會中分享了市長在疫情期間和復甦過程中的領導力。舊金山縣警局長宮本（Paul Miyamoto）指出，布里德在疫情中迅速決策並領導全市應對挑戰。他說：「舊金山的犯罪率創下十年來新低、無家者安置率十年來創新高，一切都走在正確的軌道上。」
來自菲律賓社區的防暴力組織領袖Rudy Corpus，分享了布里德對社區的深厚關切。他表示，布里德支持無家可歸者服務、無償食品補助等政策，幫助低收入家庭渡過難關，並呼籲社區為她的連任提供支持。
集會上，前市議員金貞妍（Jane Kim）和余鼎昂（Norman Yee）也表示對布里德的支持，強調她對亞太裔社區的承諾。金貞妍表示，布里德不僅代表市民，更能理解工薪階層和公共住房居民的挑戰，這使她成為最適合帶領舊金山繼續前行的領導者。
布里德表示，她的目標是維護和增強舊金山的多樣性，為亞太裔和其他少數族裔提供支持。她指出，自己從未擁有過來自財富階層的支持，一直是靠社區和基層市民的支持走到今天。布里德承諾會繼續推動地區公平政策，她說：「我不會為了短期利益犧牲社區需求，我將無懼地為社區的長遠福祉做出正確的政策決策。」
這場集會也凸突顯了布里德在減少槍枝暴力方面的成就。Rudy提到，布里德的政策幫助他們組織成功地收繳了上千支槍械，有效改善了市內的公共安全環境。布里德則回應表示，她會繼續加強市區的安全措施，並通過政策減少犯罪，讓舊金山成為一個更安全、更包容的城市。
布里德感謝亞太裔社區和其他支持者，表示她將繼續致力於維護和促進城市的繁榮。她強調：「我們已經奠定了堅實的基礎，並且看到了積極的成果。接下來的四年將是舊金山進一步成長的機會，我將帶領舊金山朝著一個更美好的方向前行。」
上一則
好市多買筆電 享技術支援、2年保固還可退貨
下一則
FB留言