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3大型會議 取消馬士孔尼會議中心2029年預訂

編譯林思牧／綜合報導
馬士孔尼會議中心。(谷歌地圖)
馬士孔尼會議中心。(谷歌地圖)

舊金山企業時報（San Francisco Business Times）報導，有三個大型會議原訂2029年在舊金山的馬士孔尼會議中心（Moscone Convention Center）開會，最近卻宣布不會在此舉行。主辦單位先前提過的問題，包括會議中心租金太貴，金山的旅館太貴，市區有太多的治安問題等。

舊金山紀事報報導，在媒體詢問之後，舊金山旅遊局（San Francisco Travel）確認，美國外科醫生學會（American College of Surgeons）最近取消了2029年馬士孔尼會議中心的預訂。疫情爆發以來，金山的觀光業受到重創，至今仍未恢復，這個壞消息顯然是旅遊局所害怕的。

美國外科醫生學會10月下旬才在馬士孔尼會議中心舉行了2024年的年會。舊金山旅遊局發言人林肯（Lori Lincoln）在一份聲明中表示，鑑於未來幾年帳面上的暫定活動數量，我們有信心可以取代該項會議，我們的預訂速度正在不斷提高。

還有另外兩個組織也取消了2029年馬士孔尼會議中心的活動：美國地球物理聯盟（American Geophysical Union）和美國胃腸病學會（American Gastroenterological Association）。地球物理聯盟2026年仍將在馬士孔尼會議中心舉辦那一年的大會。

舊金山企業時報報導，這三場會議的飯店住宿人數將超過10萬6000晚次。加上市內餐館、交通業者與商店等的營業損失，對舊金山的經濟有非常大的負面衝擊。

近年來，舊金山已失去了由元宇宙平台（Meta）和谷歌（Google）主辦的科技活動，有些美食展也已取消。舊金山昂貴的酒店和會議中心租用成本，以及主辦單位對街道狀況的擔憂被認為是重要的原因。

舊金山 租金 觀光

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