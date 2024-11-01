舊金山台灣聯誼會會長交接 萬聖舞會300人盛裝出席

舊金山台灣聯誼會於10月26日晚在金山灣區僑教中心舉行「萬聖節化妝舞會比賽」。（記者葛歆睿／攝影）

舊金山 台灣聯誼會於10月26日（周六）晚在金山灣區僑教中心舉行「萬聖節 化妝舞會比賽」，39組個人及團體選手參賽，近300人盛裝出席。活動期間亦進行會長交接，邱俊亮交棒陳宗義。

在駐舊金山臺北經濟文化辦事處副處長朱永昌的見證下，卸任會長邱俊亮將印信交給新任會長陳宗義。僑教中心僑務秘書徐彩鳳宣讀並頒發由中華民國 僑務委員會委員長徐佳青簽發的賀狀和感謝狀給新舊會長。

朱永昌在致詞時感謝邱俊亮任內對會務的貢獻和付出，並祝賀陳宗義接任後有所建樹，帶領聯誼會繼續茁壯成長。

朱永昌表示，萬聖節是美國非常特別的節日，熱鬧又有趣。聯誼會保持每年舉辦萬聖節活動的傳統，激發大家的想像力和創造力。今天特別前來與大家同樂，體驗節日氣氛。

首次參加灣區化妝舞會的徐彩鳳感嘆被僑胞們的裝扮驚豔到。她代表僑委會和僑教中心，感謝聯誼會長久以來的支持和團結僑胞的努力，舉辦了許多活動，讓大家歡樂相聚。希望未來會員增多、會務更加興盛。

當晚的化妝比賽分為個人和團體，共有39組參加。中華民國駐教廷大使夫人蘇馨遠、僑務諮詢委員林美蓮，及舊金山台聯會創會會員鄭光志擔任評為，根據依服飾、才藝、台風、與創意四項表現進行評分。

各參賽選手們在造型上發揮創意下足了功夫，從經典角色美人魚、花木蘭、貓女和蝙蝠俠，到台味十足的珍珠奶茶、台灣辣妹和台灣大媽，還有披著超人斗篷、頭戴羅馬頭盔、腳踩電動滑板的時空旅行者。同時，大家還各顯神通，透過歌唱、舞蹈、表演等施展才藝，為萬聖節增添群魔亂舞、光怪陸離的氣氛。