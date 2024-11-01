舊金山台灣聯誼會會長交接 萬聖舞會300人盛裝出席
舊金山台灣聯誼會於10月26日（周六）晚在金山灣區僑教中心舉行「萬聖節化妝舞會比賽」，39組個人及團體選手參賽，近300人盛裝出席。活動期間亦進行會長交接，邱俊亮交棒陳宗義。
在駐舊金山臺北經濟文化辦事處副處長朱永昌的見證下，卸任會長邱俊亮將印信交給新任會長陳宗義。僑教中心僑務秘書徐彩鳳宣讀並頒發由中華民國僑務委員會委員長徐佳青簽發的賀狀和感謝狀給新舊會長。
朱永昌在致詞時感謝邱俊亮任內對會務的貢獻和付出，並祝賀陳宗義接任後有所建樹，帶領聯誼會繼續茁壯成長。
朱永昌表示，萬聖節是美國非常特別的節日，熱鬧又有趣。聯誼會保持每年舉辦萬聖節活動的傳統，激發大家的想像力和創造力。今天特別前來與大家同樂，體驗節日氣氛。
首次參加灣區化妝舞會的徐彩鳳感嘆被僑胞們的裝扮驚豔到。她代表僑委會和僑教中心，感謝聯誼會長久以來的支持和團結僑胞的努力，舉辦了許多活動，讓大家歡樂相聚。希望未來會員增多、會務更加興盛。
當晚的化妝比賽分為個人和團體，共有39組參加。中華民國駐教廷大使夫人蘇馨遠、僑務諮詢委員林美蓮，及舊金山台聯會創會會員鄭光志擔任評為，根據依服飾、才藝、台風、與創意四項表現進行評分。
各參賽選手們在造型上發揮創意下足了功夫，從經典角色美人魚、花木蘭、貓女和蝙蝠俠，到台味十足的珍珠奶茶、台灣辣妹和台灣大媽，還有披著超人斗篷、頭戴羅馬頭盔、腳踩電動滑板的時空旅行者。同時，大家還各顯神通，透過歌唱、舞蹈、表演等施展才藝，為萬聖節增添群魔亂舞、光怪陸離的氣氛。
活動由海洋樂隊擔任演奏。賽後的卡拉OK模仿秀再掀高潮，僑務諮詢委員崔競乾及夫婿陸博士驚奇到場，陸博士並上台高歌高山青及中華民國頌，博得滿場掌聲。
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