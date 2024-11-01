金山灣區民俗種子教師培訓 推廣台灣廟會文化

金山灣區民俗種子教師培訓，展現台灣廟會文化成果。（主辦單位提供）

金山灣區 僑教中心聯合民俗種子老師團隊以「台灣廟會文化」作為主軸，舉行「2024年海外民俗文化種子教師在地培訓」，10月27日以「台灣廟會藝陣小戲」作為壓軸課程及成果展發表。僑教中心主任莊雅淑出席勉勵結訓學員成為台灣文化推展種子，薪傳及傳揚台灣文化之美，讓世界看見台灣。

莊雅淑表示，為使台灣文化在海外發揚傳承，僑務委員會每年舉辦海外民俗文化種子教師在地培訓課程，透過在地教師專業培訓，讓僑校老師及有志推廣文化志願者學習到多樣民俗知識，鼓勵結訓者於習得相關技能後，擔任台灣文化傳播橋梁，投入更多民俗課程教學，讓文化的種子札根、發芽，傳承下去，將台灣優質傳統文化引入校園，甚至分享至主流社區。

今年海外民俗文化種子教師在地培訓課程以「台灣廟會文化」為主題，在金山灣區僑教中心及陳麗玲老師等文化種子老師團隊規畫下，6月至10月開辦，包含舞獅、布袋戲、祭神供品、歌仔戲及藝陣小戲等五堂精采文化研習課程，藉此引導教師體驗台灣廟會及傳統文化，推展文化體驗，自開辦以來吸引金山灣區有志投入民俗文化推廣的學員踴躍參與。

陳麗玲表示，廟會是台灣民眾生活中重要部分，更是社區凝聚力象徵。廟會上精采戲曲、多彩多姿民俗活動及傳統應景食物，都能感受到那種濃厚的鄉土情懷和深深的文化根基，所以特別以台灣廟會為主題，由葉雲河、溫淑齡、朱嫺珩、汪敏娟、車愛玲、吳季芳、王淑美、林碧玲、于曼君主講精采課程。