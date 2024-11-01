國際領袖基金會2025年「暑期公共事務實習」 開放報名

國際領袖基金會(ILF)2025年「暑期公共事務實習計畫」即日起接受報名。（主辦單位提供）

國際領袖基金會(ILF)2025年「暑期公共事務實習計畫 」即日起接受報名。國際領袖基金會甄選委員會每年遴選大約40名傑出亞太裔(AAPI)大學生，暑假期間到華府國會山莊、聯邦機構、非營利組織或智庫實習八至十周。入選學生被稱為公共事務學員(Civic Fellows)，實習完成後可獲得獎學金。

他們在聯邦機構全職實習外，也將參加專業發展工作坊(career planning)以及領導力培訓(leadership training)，並有機會透過一系列爐邊談話和小組討論聽取著名的AANHPI公共服務領導的見解。

國際領袖基金會創會會長董繼玲表示，培養下一代亞太裔領袖是核心使命。公共事務實習計畫目標是為美國社會打造一批既有公民意識，又關注社區的青年領袖，將來持續不懈的發展領導力，服務社會。

2024年的45名獲選學員來自全美各傑出大學，背景多元，在基金會安排下展開實習工作，分別進入國務院 、財政部、聯邦通訊委員會、白宮 亞太裔計畫辦公室、商務部少數族裔企業發展署等等聯邦機構及國會辦公室實習。

獎學金計畫現已開放申請，由於學校即將進入假期，申請人注意得在截止日期前取得成績單和推薦信，並於美西時間2025年1月3日下午2時前送件。如欲了解更多資訊，可參考網站：www.ilfnational.org/fellowship。

ILF「暑期公共事務實習計畫」申請人必須是亞太裔(AAPI)的大學在校生，且是美國公民、GPA 3.0以上並在大學有良好信譽。申請者須提供正式成績單、履歷簡介和至少一封推薦信。

ILF工作人員將為申請人舉行兩場公民獎學金Zoom會議，時間是美西時間11月7日下午6時以及12月18日下午1時，有興趣者可先在網路www.ILFnational.org註冊，接近活動日前主辦單位將發送會議網址連結，可電郵[email protected]諮詢。