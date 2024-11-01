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助慈濟賑災募捐 齊豫、潘越雲灣區獻唱吸引千人

記者江碩涵／聖荷西報導
兩大歌壇天后齊豫、潘越雲10月27日亮相舊金山灣區獻唱，助力慈濟基金會賑災募捐活動。（主辦單位提供）
兩大歌壇天后齊豫、潘越雲10月27日亮相舊金山灣區獻唱，助力慈濟基金會賑災募捐活動。（主辦單位提供）

兩大歌壇天后齊豫、潘越雲10月27日亮相舊金山灣區獻唱，助力慈濟基金會賑災募捐活動，吸引上千歌迷熱烈支持捧場。

當天下午大批人潮湧入紅木城市中心福斯戲院（Fox Theatre），其中不乏有從加拿大、外州遠道而來的華人老歌迷，就是為了一睹歌后風采。此次的音樂會目的是為了慈善籌款，幫助美國東部颶風災害的災民。慈濟特別邀請了齊豫和潘越雲從台灣到灣區，也讓當地歌迷能一飽耳福之餘，慷慨解囊、捐出善心。

演唱會並沒有公開售票，捐款500元或以上的民眾即可獲得兩張門票。據悉，當天活動籌到將近150萬元。

新上任的北加州分會執行長黃啟貞表示，自己加入慈濟志工團隊26年，特別感謝大家，尤其感恩齊豫、潘越雲千里迢迢到灣區支持音樂會，也感謝每一位善心的歌迷嘉賓。

今年是慈濟北加州分會31周年新的開始，慈濟北加州分會副執行長段岱佳主持當天的音樂會，台北駐舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪亦出席活動。

齊豫演出時表示，自己去年已應慈濟邀請來過灣區演唱，這次盛情難卻，所以決定再度幫忙，同時也帶了多年同事和好友—另一位歌后潘越雲助力。

齊豫在舞台上表示：「我曾在洛杉磯求學，也在北加州住過一段時間，因此回饋加州義不容辭，跟所有北加州的朋友們結一個好的因緣。」她說完這段話，贏得熱烈掌聲。

當天活動由聖荷西名家樂團Virtuosi San Jose表演四重奏開場，隨後潘越雲登場獻唱多首經典金曲，包括「野百合也有春天」、「我的思念」、「幾度夕陽紅」、「天天天藍」、「守著陽光守著你」和「我是不是你最疼愛的人」。其中一首「問心」更與慈濟北加州手語隊共同演出，贏得喝彩。

潘越雲表示，能來參加活動非常開心，也深知慈濟主辦方的不易。她說：「非常謝謝你們每一張票，代表深遠的愛心和很大的貢獻，我用我的音樂和大家一起共襄盛舉。」

齊豫隨後和潘越雲演唱校園金曲組曲，隨後齊豫獨唱多首中英文名作，像是「掌聲響起」、「Stories」和「飛鳥與魚」等。多位歌迷現場表示希望能聽到「橄欖樹」，但是齊豫笑說去年已經演唱過，今年就不重複。活動的最後由兩位歌后合唱「夢田」畫下句點。

慈濟北加州分會賑災募款活動持續進行中，每份賑災捐款將有「等額捐款」（matching fund）到100萬美元，活動至11月15日為止，賑災支票可親送或郵寄至2355 Oakland Rd. San Jose, CA 95131。也可上網查詢更多細節www.TCNW.org。

兩大歌壇天后齊豫、潘越雲10月27日亮相舊金山灣區獻唱，助力慈濟基金會賑災募捐活...
兩大歌壇天后齊豫、潘越雲10月27日亮相舊金山灣區獻唱，助力慈濟基金會賑災募捐活動。（主辦單位提供）
兩大歌壇天后齊豫、潘越雲10月27日亮相舊金山灣區獻唱，助力慈濟基金會賑災募捐活...
兩大歌壇天后齊豫、潘越雲10月27日亮相舊金山灣區獻唱，助力慈濟基金會賑災募捐活動。（主辦單位提供）

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