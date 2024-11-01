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邱信福指控兩家田德隆便利店非法經營賭場、販毒

記者李怡／舊金山報導
維護城市安全，邱信福起訴田德隆社區賭場。（記者李怡╱攝影）
維護城市安全，邱信福起訴田德隆社區賭場。（記者李怡╱攝影）

舊金山市律師邱信福（David Chiu）10月31日宣布，針對兩家位於田德隆（Tenderloin）地區的便利商店，SF Discount Market與Tenderloin Market and Deli的業主與經營者提起訴訟，指控他們經營非法賭場並助長社區內的其他非法活動，包括毒品交易及販賣贓物。此舉旨在打擊該區長期存在的犯罪問題，以保障居民的安全與健康。

邱信福聲明中表示：「這些店鋪長期以來成為了該社區的毒瘤，實際上是賭博與非法交易的據點，對Tenderloin社區的安全、健康與福祉構成嚴重威脅。我們懇請法院介入，保護社區免受進一步傷害，並追究這些業主的法律責任。」

根據調查，這兩家商店多次違反州法和地方法律，包括加州「不正當競爭法」。

位於238 Leavenworth街的SF Discount Market，自2023年開始經營，外觀上看似普通便利商店，但內部涉暗藏大規模賭博與贓物交易活動。

2024年9月，舊金山警察局執行搜查令，在店內查獲九台賭博機、Glock手槍的大容量彈匣、彈藥、83克大麻、販售用塑料袋、電子秤和1萬零54元現金。此外，警方還查獲販賣的違禁品與贓物，包括來自其他州的香菸、17部iPhone，以及標有Walgreens和Sephora標籤的商品。該商店還涉出售毒品用具，如用於吸食冰毒和可卡因的玻璃煙管及用於吸食芬太尼。

舊金山警局9月另執行搜查令，在Tenderloin Market and Deli店內查獲7台賭博機、一把裝有彈匣的槍支、6153元現金及一台點鈔機。該店還涉販售毒品用具，包括玻璃煙管和鋼絲球等，這些用具常用於吸食冰毒和可卡因。

根據法規，出售毒品用具的店鋪需將物品放在單獨房間內，並確保未成年人不得單獨進入。但在這兩家店鋪內，毒品用具均是對進店顧客公開展示。

加州於1997年通過「賭博控制法」，僅允許持牌加州彩票零售商、牌室、美洲原住民部落經營的賭場及賽馬場從事合法賭博活動。法律禁止其他形式的賭博，尤其是非法賭博機的操作和持有。

舊金山政府指控這兩家店的業主和經營者，違反多項州和市政法規，參與不法經營，並從中牟利，嚴重干擾了田德隆地區的社會秩序。

毒品 舊金山 加州

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