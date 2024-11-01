郊狼過去3年屢現金山 紀事報公布最常出沒地點

今年截至目前，舊金山動物照顧與控制中心收到近690起郊狼目擊通報事件，比2022年或2023年全年數量還多。此一激增促使許多寵物主人和父母保持高度警惕。(取自舊金山動物照顧與控制中心臉書)

舊金山 郊狼(Coyote)出沒事件正在增加中，有新數據披露這個野生犬科動物最常出沒的地區。今年截至目前，舊金山動物照顧與控制中心(San Francisco Animal Care and Control)收到近690起郊狼目擊通報事件，比2022年或2023年全年數量還多，此一激增促使許多寵物 主人和父母保持高度警惕。

郊狼被吸引來都市地區，是因為人類食物豐富。城市生態學家認為，郊狼可能會尋找擁有公園、水景與現成食物等資源的社區，這種現象被稱為「奢華效應」(luxury effect)、也就是意指人類經濟活動深切影響生物多樣發展。

「舊金山紀事報」分析過去三年、2022年1月至2024年10月期間，城市居民向動物照顧與控制中心通報的數千起目擊郊狼出沒事件。郊狼通常會在茂密植被與樹木茂盛地區建立巢穴，因此，舊金山市占地1000畝的金門公園，成為郊狼最常出沒地點，也就不令人驚訝。

但是，一個意想不到的社區也列入郊狼最常出沒地點之一：Potrero Hill。這裡曾是一個工業區，住宅與倉庫多過綠地。

舊金山紀事報分析地點不包括普西迪歐(Presidio)或熱門海岸區如貝克沙灘(Baker Beach)。這些地區由聯邦政府 管理，擁有自己內部報告系統。紀事報與社交媒體指出，郊狼在這些地區尤其普遍，並且具有攻擊性。

Potrero Hill地區位在De Haro街上的舊金山國際高中(San Francisco International High School)，也成為一個原本不太可能的熱點地區，居民舉報，近年來在學校操場附近發生十多起郊狼出沒事件。一名居民通報，目睹一隻郊狼咬傷她的狗，雖然狗在襲擊中倖存，但有受傷。

部分狗主人希望看到紀金山郊狼數量減少或消失。但是，戴維斯加大生態學家卡斯比(Tali Caspi)表示，舊金山郊狼會繼續存在，並應如同城市居民般受到尊重，對綠色景觀擁有平等權利。她指出，舊金山並非唯一努力解決如何與動物共存的城市，隨著全球城市化進程加快，人類與野生動物愈來愈頻繁接觸，需考慮如何在這些生態系統中共存。

經過當局數十年毒殺郊狼之後，這個犬科動物2000年初開始在舊金山重建巢穴。動物照顧與控制中心發言人坎貝爾(Deb Campbell)表示，多年來，市府官員持續受到郊狼出沒舉報，每年都會收到有關郊狼出現在大眾不熟知的新地點。