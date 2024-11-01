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雲端儲存區塊成長轉緩 Dropbox擬裁員20%

編譯林思牧╱綜合報導
雲端儲存區塊成長轉緩，Dropbox宣布裁員20%。（X.com圖片）
雲端儲存區塊成長轉緩，Dropbox宣布裁員20%。（X.com圖片）

電腦業雲端儲存區塊（cloud storage sector）成長減緩，總部在舊金山的雲端儲存業者Dropbox宣布裁員20%。

舊金山紀事報報導，Dropbox在30日宣布消息。重組將導致這家舊金山的科技公司在各地總共裁員528 人，該公司去年將員工人數減少了約500人，並將部分總部租賃的辦公室面積交還給大樓的業主。

執行長休斯頓（Drew Houston）在一篇部落格文章中解釋說，公司正在對「過度投資或表現不佳」的領域進行大幅削減人力，同時也致力於創建一個更高效率的組織結構。「正如我們去年所說的，公司正處於轉型期，我們的核心業務繼續看到需求疲弱和宏觀阻力。」

休斯頓又指出，外在因素只是一部分的問題。許多員工認為，公司組織結構變得過於複雜，過多的管理層級拖慢了辦事效率。休斯頓表示，公司正在轉移資源並重新關注新產品，包括公司命名「為企業衝鋒」（Dash for Business）的人工智慧搜尋引擎。

休斯頓又指出，這個市場正在快速發展，投資者正在向這個領域投入數億元的資金。這既證實了他們一直在尋求的機會，也強調了更加緊迫、更加積極的投資和果斷行動的必要性。

8月份Dropbox發布的財報指出，付費用戶季度增加6萬3000名，與其超過1800萬的總用戶群相比，增幅相當小。企業分析公司TechCrunch強調，這是公司有史以來最慢的成長，導致其股價今年迄今下跌了20%以上。

被裁的員工將獲得16周的遣散費，每一年的資歷還可額外獲得1周的遣散費。他們還將保留第四季度的股權歸屬，如果符合條件，將根據2024年的獎金目標按比例分配過渡付款。

公司將兌現剩餘的休假時數，簽證持有者將獲得移民諮詢支援。Dropbox補充說，受影響的員工可以保留公司設備供個人使用，並將獲得免費的就業安置服務和職業指導。

Dropbox舊金山總部的位置。(谷歌地圖)
Dropbox舊金山總部的位置。(谷歌地圖)

投資 舊金山 雲端

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