柯瑞受傷缺陣 勇士2連勝 格林：別忘了我

前最佳防守球員格林更是「警告」聯盟，防守別忘了自己的存在。（記者劉先進╱攝影）

儘管三分神射手柯瑞 （Stephen Curry）受傷缺席，勇士 在主場依靠強悍防守和三分手感，背靠背兩次戰勝紐奧良鵜鶘，戰績維持西區第二。前最佳防守球員格林（Draymond Green）更是「警告」聯盟：「整個夏天都在看大家談論霍姆格倫（Chet Holmgren）和溫班亞瑪（Victor Wembanyama）以及他們在防守方面的表現，別忘了格林！」

柯瑞左腳踝腓骨拉傷，11月1日重新評估傷情，預計缺席數場。但勇士在主場開幕戰輸球後，接連兩次戰勝到訪的鵜鶘。三分和防守是關鍵。勇士10月29日的比賽全場投中21記三分，總計有64場命中20顆以上的三分，NBA 歷史第二，排名第一的是火箭。

勇士的防守成績單非常亮眼，開賽五場，百回合防守效率98.4，排名聯盟第二。場均抄截11.6，聯盟第三。對陣鵜鶘，勇士利用對手傳球弱的特點，瘋狂包夾或協防持球人，導致對手失誤，快攻如同潮水。10月30日的比賽，面對格林的防守，鵜鶘進攻手只有21中5、21.8%的命中率。