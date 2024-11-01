聖荷西測速照相機明年可望啟動 禁止用於調查移民身分

聖荷西計畫在全市安裝33個測速照相機，將在明年4月份確定最終的安裝地點。（電視新聞截圖）

「信使報」（Mercury News）報導，聖荷西 市已經掃清了啟動測速照相機（speed camera）試點計畫的官僚障礙，為全市在明年春末安裝測速照相機鋪平了道路。

州議會於2023年10月通過一項法案，授權聖荷西市與洛杉磯、屋崙、格蘭岱（Glendale）、長堤市（Long Beach）和舊金山等六個城市一起測試測速照相機，以改善交通安全並減少死亡事故。

然而，在聖荷西市採購照相機系統之前，市議會需要根據州法律要求，批准一份使用政策和影響報告。

聖荷西的計畫將在全市安裝33個測速照相機，其中10個區每個區至少安裝一個。州法律要求在地理位置和社會經濟多樣化的地區安裝照相機。安裝期限最長為5年，最遲於2032年結束。

聖荷西市已經確定了最危險的街道走廊，在這些區域發生的死亡事故比率最高。

聖荷西市議會周二批准的政策禁止錄製視頻和使用照相機調查移民身分、監控非法活動或用於執法目的。

負責監督該項目的交通部部門經理克魯茲（Lam Cruz）說，市政府已經確定了63個潛在的安裝地點。重點是數據顯示傷亡發生率較高，以及照相機可以24小時運作的地方。這些照相機不會安裝在學校區域，因為州政府規定只有在學校上課時才允許每天運行三小時。

市政府將在4月份通過數據驅動方法，與選定的供應商協商，確定最終的安裝地點。

國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）的研究發現，測速照相機可以將致命和嚴重交通事故減少20%至37%。

雖然該計畫的成本可能高達1790萬元，但聖荷西已獲得850萬元的撥款，以幫助抵消部分財政負擔。該市將通過地方資金和罰單收入來支付剩餘費用，但州政府要求聖荷西市將這項計畫的任何淨收入重新投入到交通疏導措施中。

一旦照相機的位置最終確定，市政府將開始為期30天的公眾宣傳過程。照相機開啟後，無論違規次數多少，都會有60天的警告期。

初犯者只會受到警告，之後的違規罰款將從每小時超速11-15哩的50元開始。如果違規行為更為嚴重，罰款額度將逐步提高。

此外，還將制定相關計畫，確保傳票 費用不會對低收入 人群造成過大影響。城市將制定方案，要麼減少他們的罰款，要麼提供社區工作，以取消他們的傳票付款要求。