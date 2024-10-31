VTA新計畫 資助南灣交通導向型社區發展、建設經濟適用房

VTA宣布全新的社區資助計畫，旨在支持和推動南灣的交通導向型社區發展，為居住在公共交通沿線的居民創造更好的生活環境。（本報檔案照）

聖塔克拉拉縣交通局（Valley Transportation Authority ,VTA）30日宣布全新的社區資助計畫，旨在支持和推動南灣的交通導向型社區（Transit-Oriented Communities, TOC）發展，為居住在公共交通沿線的居民創造更好的生活環境。此次資助計畫面向各類社區組織、非營利機構及地方政府，以改善公共交通周邊的社區生態。

VTA表示，在全球城市化進程加速的背景下，VTA正在探索一種全新的社區發展模式，即通過交通帶動多元化發展，整合住宅、商業、公共空間和文化設施等多重功能，以滿足不同居民的生活需求。此次資助項目涵蓋了包括藝術、教育、公共政策、經濟適用房在內的多個關鍵領域，目的是通過與本機群組織和社區成員的緊密合作，使居住在交通樞紐附近的社區更加宜居和充滿活力。

VTA將會資助地方政府和機構，通過制定公共政策和發展規畫，推進社區的公平和可持續發展。這一規畫將幫助該市加強對土地的高效利用，促進住宅、商業、教育設施的合理分布，提升社區活力。

VTA還將資助經濟適用房的建設，並幫助本地小型企業成長。VTA還希望通過資助教育和參與專案，讓居民更加瞭解交通導向型社區的發展理念。VTA將資助藝術和文化專案為社區增添人文氣息，其中，墨西哥 遺產廣場（Mexican Heritage plaza）將利用資助開發更多社區藝術活動，以提升區域文化氛圍。