我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選逼近 企業愈來愈常談到川普最愛2個字 台日韓也緊張

萬聖節拜登詭異舉動狂咬嬰兒 第一夫人扮熊貓

VTA新計畫 資助南灣交通導向型社區發展、建設經濟適用房

記者龔玥╱聖荷西報導
VTA宣布全新的社區資助計畫，旨在支持和推動南灣的交通導向型社區發展，為居住在公共交通沿線的居民創造更好的生活環境。（本報檔案照）
VTA宣布全新的社區資助計畫，旨在支持和推動南灣的交通導向型社區發展，為居住在公共交通沿線的居民創造更好的生活環境。（本報檔案照）

聖塔克拉拉縣交通局（Valley Transportation Authority ,VTA）30日宣布全新的社區資助計畫，旨在支持和推動南灣的交通導向型社區（Transit-Oriented Communities, TOC）發展，為居住在公共交通沿線的居民創造更好的生活環境。此次資助計畫面向各類社區組織、非營利機構及地方政府，以改善公共交通周邊的社區生態。

VTA表示，在全球城市化進程加速的背景下，VTA正在探索一種全新的社區發展模式，即通過交通帶動多元化發展，整合住宅、商業、公共空間和文化設施等多重功能，以滿足不同居民的生活需求。此次資助項目涵蓋了包括藝術、教育、公共政策、經濟適用房在內的多個關鍵領域，目的是通過與本機群組織和社區成員的緊密合作，使居住在交通樞紐附近的社區更加宜居和充滿活力。

VTA將會資助地方政府和機構，通過制定公共政策和發展規畫，推進社區的公平和可持續發展。這一規畫將幫助該市加強對土地的高效利用，促進住宅、商業、教育設施的合理分布，提升社區活力。

VTA還將資助經濟適用房的建設，並幫助本地小型企業成長。VTA還希望通過資助教育和參與專案，讓居民更加瞭解交通導向型社區的發展理念。VTA將資助藝術和文化專案為社區增添人文氣息，其中，墨西哥遺產廣場（Mexican Heritage plaza）將利用資助開發更多社區藝術活動，以提升區域文化氛圍。

在未來，VTA計畫持續增加資助專案的規模和覆蓋範圍，以進一步推動南灣地區的整體可持續發展。這不僅將說明地方政府和社區組織推動更多創新專案，也將成為加州全州交通導向型社區發展的示範案例。

VTA召開新聞發布會宣布啟動資助計畫。（記者龔玥╱翻攝）
VTA召開新聞發布會宣布啟動資助計畫。（記者龔玥╱翻攝）

加州 墨西哥

上一則

金山撥款17萬 建纜車直通拉古納醫院

下一則

類似日本膠囊旅館…住房初創公司吊艙獲准 月租700元

延伸閱讀

金山數百人齊聚 支持麥法恩競選市長

金山數百人齊聚 支持麥法恩競選市長
紐約州停車場禁飆車、燒胎入法 民代期許減少傷亡

紐約州停車場禁飆車、燒胎入法 民代期許減少傷亡
幻想被明星跟蹤 她思覺失調失婚又失業 靠針劑重拾人生

幻想被明星跟蹤 她思覺失調失婚又失業 靠針劑重拾人生
紐約市民主黨 亞裔民代拚連任 3人可望過關 2人有阻力

紐約市民主黨 亞裔民代拚連任 3人可望過關 2人有阻力
唯一華人間對決 曲怡文不懼陳學理挑戰

唯一華人間對決 曲怡文不懼陳學理挑戰

熱門新聞

東灣聯合市警方尋找失蹤95歲婦人，卻意外在老婦人住家發現一具木乃伊化男屍。（取自臉書）

聯合市警方尋找失蹤95歲婦人 卻發現她家馬桶上坐著一具木乃伊化男屍

2024-10-23 21:09
東灣聯合市警方尋找失蹤95歲婦人，卻意外在老婦人住家發現一具木乃伊化男屍。（取自臉書）

尋找加州失蹤老婦 驚見她家馬桶坐著半木乃伊男屍

2024-10-24 12:51
英特爾透露將從11月15日起在聖塔克拉拉裁員516人。（電視新聞截圖）

北加裁員300多人後不到1周 英特爾又將裁灣區總部516人

2024-10-29 13:36
台灣警政署駐洛杉磯台北經濟文化辦事處聯絡官楊力靜，提醒留學生提高警惕，防範各類防不勝防的詐騙行為。(記者楊青╱攝影)

捲入「中國公安」騙局 6旬移民婦被騙200萬

2024-10-29 02:19
聯邦調查局破獲加州與附近地區大型ATM竊盜集團案件。(圖截取自電視畫面)

FBI破獲ATM竊盜集團 10匪從好萊塢偷到西雅圖

2024-10-26 02:20
蒙洛公園市警局的Model Y警車。（蒙洛公園警局）

特斯拉當警車 開上路肩追歹徒 會自動煞停

2024-10-23 17:51

超人氣

更多 >
實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用

實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用
去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊
川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著
加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂
避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品

避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品