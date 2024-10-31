打擊社區幫派 聖荷西警逮8主嫌、2青少年

圖為被聖荷西警方查獲的危險武器。（圖／SJPD提供）

聖荷西 警察局（SJPD）29日宣布，在多部門緊密協作下，成功逮捕了八名涉及一系列暴力嫌犯。自2023年11月至2024年9月期間，聖荷西市多個社區頻頻發生暴力事件，涉及武器攻擊、搶劫及非法持槍等犯罪行為，對當地居民的安全和生活品質構成了威脅。

聖荷西警察局警局表示，警局幫派調查組（Gang Investigations Unit, GIU）展開了為期數月的深入調查，逐步將這些暴力事件與一個幫派活動關聯起來。此幫派不僅在聖荷西地區實施暴力行為，危及敵對幫派成員，也涉及對普通社區成員的威脅。

GIU通過梳理案件線索、分析犯罪模式和追蹤相關幫派成員的活動軌跡，最終鎖定了八名主要嫌犯。被逮捕的八名嫌犯分別為卡斯楚（Jose Castro）、羅德里格斯（Jonathan Rodriguez）、羅莫（Daniel Romo）、布拉沃（Luis Arizmendi-Bravo）、瑪律多納多（Joe Maldonado）、庫里爾（Eric Curiel），以及兩名青少年。

經過周密的計畫和部署，GIU於15日至17日，在聖荷西市內展開了大規模的逮捕行動。行動得到了多部門的有力支持，包括聖克拉拉縣地檢處、SJPD地鐵 小組（Metro Unit）、街頭犯罪小組、搶劫案件小組，以及SJPD巡邏警力等。

在執行搜查令期間，執法人員在嫌犯的住所中查獲了大量與犯罪活動有關的證據，包括幫派標誌和情報資料、實彈以及一支全自動衝鋒槍等危險武器。

警方表示，這些證據顯示嫌犯曾在多起暴力事件中使用武器，意圖加劇與敵對幫派的衝突，也進一步威脅了聖荷西的社區安全。

逮捕行動結束後，六名成年嫌犯被送至聖克拉拉縣監獄 羈押。而兩名未成年嫌犯則因涉嫌多項暴力重罪被送至聖克拉拉縣少年管教所。