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史丹福大學捐款基金升至376億元 私校第三

編譯林思牧／綜合報導
史丹福大學捐款基金升至376億，在私校中排第三 。(谷歌地圖)
史丹福大學捐款基金升至376億，在私校中排第三 。(谷歌地圖)

史丹福大學投資組合（investment portfolio）去年成長8.4%，使捐款基金(endowment)總額達到376億元，在全國私立大學中排名第三。

聖荷西信使報報導，20年前捐款基金總額是99億元，因此目前的總額是當年的將近四倍。今年，該基金透過18億元的「支出」(payout)，為史丹福大學的大部分日常運營提供了資金。

學校的整體投資稱為「合併池」(merged pool)，是捐款基金的主要投資工具，也是為未來醫院計畫預留的資金，現已超過428億元。捐款基金僅代表「合併池」投資組合總額的一部分。截至6月30日的上個會計年度中，史丹福大學的投資組合成長了8.4%。

根據Cambridge Associates初步報告，這項表現落後於同期美國學院和大學整體捐款基金10.1%的中位數回報率。但史丹福大學的五年和十年年化淨投資績效，分別為9.9%和8.6%，超過同期大學整體捐款基金回報率中位數的9.0%和7.0%。

近年來，史丹福面臨抗議者要求從以色列和石油公司撤資的壓力，由於捐款基金投資組合的詳細資訊是保密的，因此史丹福在這些領域的投資規模並不清楚。到目前為止，史丹福大學拒絕了學生要求出售這些資產的建議。今年夏天，史丹福宣布將維持與化石燃料產業有爭議的聯繫，理由是學術自由以及在尋求氣候危機解決方案時需要實用知識。

史丹福的捐款與哈佛大學相比相形見絀，哈佛大學在350多年前就開始籌款。哈佛大學的捐款在上一會計年度飆升至507億元，比120個國家的經濟總量還要多。耶魯大學的捐款基金價值407億元，排名第二。大多數大學尚未發布最新的捐款數據。明年，史丹福大學捐款基金預計將支出19億元，來支持學術計畫和低收入學生財政援助。

投資 史丹福大學 哈佛大學

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