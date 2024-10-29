北加裁員300多人後不到1周 英特爾又將裁灣區總部516人

英特爾透露將從11月15日起在聖塔克拉拉裁員516人。（電視新聞截圖）

據「舊金山標準」（San Francisco Standard）報導，在北加州 辦事處裁員 300多人後不到一周，半導體公司英特爾（Intel）又公布了在灣區總部再裁員數百人的計畫。

在上周提交給州政府官員的監管文件中，這家科技巨頭透露將從11月15日起在聖塔克拉拉裁員516人。在此之前，該公司在沙加緬度縣佛爾森（Folsom）裁員272人，在聖荷西裁員47人。

此次裁員是英特爾全球裁員15%大戰略的一部分。該戰略於8月宣布，到今年年底將影響全球約1萬5000個工作崗位。

在令人失望的收益之後，為了改善現金流，該公司還計畫從第四季度開始暫停派發股息。

上個月，英特爾宣布在聖塔克拉拉辦事處裁員54人，其中包括在 Mission College Boulevard 總部裁員數人。

英特爾公司在其員工調整和再培訓（Worker Adjustment and Retraining Notification）通知函中表示：「一些受影響的員工可能會在英特爾內部找到類似的職位，並繼續就業 。」

英特爾第二季度盈利同比下降1%，降至128億元，促使該公司實施了旨在節省100億元的成本削減措施。

除在加州裁員外，這家半導體公司還在俄勒岡州的多個園區裁撤了約1300個職位，並在亞歷桑那州裁員385人。

英特爾公司首席執行長基辛格（Pat Gelsinger）在給員工的備忘錄中稱，正在進行的成本削減工作是 「我們公司歷史上最具影響的一些變革」。

英特爾在全球擁有11萬名員工，之前在2022年10月宣布裁員之際，員工人數已被減少5%。