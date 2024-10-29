庫比蒂諾新建案 市府允嚴格評估安全、交通隱患

Barbara Yang（左）在集會上發言，反對新發案。(記者龔玥／攝影)

在庫比蒂諾的Faria小學（Faria Elementary School）附近，計畫興建一棟5層樓、包含20個單元的建築開發專案。該建築將會拆除舊房並建造新房。舊房占地約0.32畝。這引發了部分家長和社區反對。庫比蒂諾市政府表示，理解居民對開發專案在安全和交通方面的擔憂，並指出，這項專案仍處於初期階段，需通過嚴格的評估才能繼續推進。

Faria小學位於庫比蒂諾的Scofield Drive上，共有600名左右學生。上午8時至9時和下午2時30分至3時30分，是上下學最繁忙的時刻。學校附近的街道上張貼有標誌的地方允許停車30分鐘，交通高峰期會有約300輛汽車來往。

而該開發案被提議建在距離學校很近的街區。居住在附近的居民Barbara Yang擔心，新建築將會進一步加劇交通堵塞，構成潛在的安全隱患。她表示，現有的狹窄道路已經難以負擔接送的交通壓力，而該專案預計將帶來額外的車輛流量，無疑將使情況更加惡化。

不僅如此，Scofield Drive是條狹窄的街道，孩子們在如此混亂的交通中穿梭，徒增了被車撞的風險。Barbara Yang說：「這個位置根本不合適建一棟五層樓的建築，尤其是靠近小學。這對孩子們的安全太不負責任。」

居民在庫比蒂諾市政廳前抗議。(記者龔玥／攝影)

Barbara Yang與Faria小學的家長、孩子日前在庫比蒂諾附近集會，抗議這一開發專案。 「Faria小學每天都面臨大量交通壓力，已經難以承受再多的車輛流量。」

庫比蒂諾市政府面對這一開發專案的居民抗議時，表示理解社區對安全和交通問題的擔憂。他們多次與專案開發商會面，希望在設計上能充分考慮社區安全，減少專案潛在的負面影響。儘管市政府在法律上無法阻止開發商申請專案繼續推進，但已要求開發商盡可能重新評估建築設計，以最大限度回應居民的安全要求。

庫比蒂諾市議會強調，目前該項目仍處於初期階段，開發商必須經過嚴格的環境評估流程才能繼續。開發商在收到市議會首封回信後，已經就30多處不符合規範的內容展開修改，以進一步符合相關法規的要求。

庫比蒂諾市政府官員表示，將會繼續就此專案與居民保持溝通，並希望通過更多的公開討論讓社區更加瞭解專案的進展與法律限制。他們指出，城市發展在一定程度上是必要的，但也會盡可能在法定許可權內，確保開發案的每一步都能聽取社區的意見和關切。