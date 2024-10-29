華裔領袖挺薩拉度加前市長伯納德 競選社區學院校董

薩拉度加前市長伯納德競選West Valley - Mission社區學院學區校董，希望繼續回饋社區。（受訪者提供）

薩拉度加前市長伯納德（Mary-Lynne Bernald）今年3月接受任命，成為West Valley - Mission社區學院學區 臨時校董，她決定在11月競選正式校董。她在接受本報專訪時表示，希望繼續回饋社區，而從學生身上看到的成功故事讓她愛上這份工作。

薩拉度加對伯納德來說是一個特別的地方。她小時候跟隨軍人父親每隔兩年就要搬一次家，因此從來沒有家鄉的概念。直到婚後和丈夫搬到薩拉度加，一住就是46年，「這是我的家鄉，我真的很想參與其中並回饋社會」。

伯納德參與過學區的志工服務和工作，並在薩拉度加規畫委員會工作了10年，倡導該市有責任感地成長和發展。她在2014年首次當選為薩拉託加市議員，並於2018年成功連任，同年擔任市長。

在市議會任職期間，伯納德曾在許多地方和地區執行委員會和基金會任職。擔任市長的一年中，制定了薩拉度加市青年參與政府計畫（Youth in Government Program），為學生提供了解地方政府、會見民選官員的寶貴機會、市政府暑期實習計畫 。

今年3月，因West Valley - Mission社區學院學區原第五區校董過世，伯納德接受臨時任命。得益於多年的管理經驗和對社區的了解，她很快就熟悉了新的工作，並像擔任市長時一樣，傾聽社區聲音，了解社區需求，並向其他校董會成員倡導這些想法。

伯納德稱從學生身上看到的成功故事讓她愛上這份工作，而她相信「對學生要有同理心，關懷是引導他們走向成功之路的方式」。據她介紹，學區內的兩所社區學院面向高中生到長者各個年齡層，提供豐富的學分和非學分課程。位於她所代表的第五區的West Valley是全國社區學院中，四年制大學轉學成功率最高之一，甚至曾有學生進入史丹福大學 的成功案例。

學院也提供證書課程，例如醫療技術、園區管理、護理等。伯納德說：「就業市場每天都在變化，學院做了一項調查了解社區需求，並為提供相應課程，幫助他們實現職業發展或志工目標。」

伯納德表示，作為社區學院的校董，最重要是了解學校的財務狀況，並且以各種方式與社區建立聯繫。她的願景是讓每個學生、每個人成功。校董要確保教師獲得教學所需的一切，確保資金到位，創立並持續提供社區想要的項目。

Bernald競選獲得薩拉托加多位華裔現任和前任民選官員，包括曾景琳（Katherine Tseng）、朱淑玲（Emily Lo）、董小雯（Phyllis Tung）、張琛（Cynthia Chang）等的支持。