康縣確保選舉安全 多路並進

康曲柯士達縣的選舉和執法官員正在採取多項措施，從多個層面確保2024年選舉的安全和保障為首要任務。圖為示意圖。（美聯社）

康曲柯士達（Contra Costa ）縣的選舉和執法官員正在採取多項措施，從多個層面確保2024年選舉的安全和保障為首要任務。

「康曲柯士達縣的選民在2024年11月5日的總選舉中有多種安全便捷的投票 方式，」康曲柯士達縣書記官和選民登記 官康內利（Kristin B. Connelly）表示，「有關不同投票方式的具體信息，可以在我們9月底發送給所有登記選民的選民信息指南中找到，或訪問我們的網站www.contracostavote.gov。我們的選舉團隊已經全力以赴，確保每一張有效的選票都被計入，並讓我們縣居民的聲音被聽見。」

康曲柯士達縣地檢長貝頓（Diana Becton）說：「我的辦公室和當地執法部門將協同工作，保護我們在康曲柯士達縣的基本投票權。任何威脅、故意擾亂或意圖阻止公民合法投票或官員執行選舉的恐嚇行為，將會受到懲罰。」

「我們的重點是確保選舉工作人員、選民和選舉過程的安全」，康曲柯士達縣警長萊文斯頓（David Livingston）

表示，「我們將採取額外的安排，並鼓勵任何人通過撥打911或當地執法機構報告可疑活動或犯罪行為。」

康縣各部門官員正在合作，以確保2024年康曲柯士達縣的選舉安全、可靠，並且不受威脅和恐嚇。

康縣政府表示，自2024年9月24日起生效的AB 2642法案，即和平法，為加州 選民和負責加州58個縣選舉的工作人員提供了保護。值得注意的是，和平法通過明確禁止恐嚇和威脅來保護選民和選舉官員。法律還提供了保護，使得在投票場所攜帶槍支或其複製品屬於非法恐嚇行為。此外，和平法將為選民、選舉官員和選舉工作人員提供對抗恐嚇和脅迫的民事法律救濟。

有關投票方式或地點的更多資訊，請訪問www.contracostavote.gov。