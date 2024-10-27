19世紀世界首富伍秉鑒後人 發起尋親

廣州十三行文化促進會理事伍淩立（中）與加州首府居民伍碧珍（左）合影。（王繪灃提供）

廣州十三行文化促進會理事伍淩立與居住在加州 首府沙加緬度的伍碧珍日前發布尋親啟事，尋找清代著名行商、曾位居世界首富的伍秉鑒後人。兩人希望透過這次尋親，續寫家族族譜，並與遠在美國的親屬重新建立聯繫。

伍秉鑒（1769年至1843年）字成之、號平湖，商名浩官（Howquan），是清朝中葉著名行商。作為怡和行的行主，他在19世紀初憑藉中國對外貿易，累積巨大財富。伍秉鑒在全球享有盛譽，被譽為當時的世界首富。他在海上貿易占有重要份額，還透過合作夥伴鐵路大亨約翰·默里·福布斯，涉足美國西部鐵路投資 。

伍秉鑒的財富與地位，使他在西方世界享有高度的知名度。2001年「華爾街 日報」將其評為過去1000年間最富有的50個人之一。與其他通過權力獲取財富的中國歷史人物不同，伍秉鑒是透過商業貿易累積巨富的實業家，他的成功為廣州十三行伍氏家族帶來了極大的榮耀。

然而，伍秉鑒的後人在美國的線索逐漸淡去。此次，伍淩立與伍碧珍發起尋親行動，正是希望彌補這個遺憾，重新找回失散的族親。

伍秉鑒的傳奇一生，不僅影響了中國近代史中的貿易發展，也在美國的鐵路工業中留下了深遠的足跡。透過此次尋親行動，伍淩立和伍碧珍希望將這段跨越兩個世紀的家族故事延續下去，讓伍氏家族在全球的後代重新團聚。