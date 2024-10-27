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19世紀世界首富伍秉鑒後人 發起尋親

沙加緬度訊
廣州十三行文化促進會理事伍淩立（中）與加州首府居民伍碧珍（左）合影。（王繪灃提供）
廣州十三行文化促進會理事伍淩立（中）與加州首府居民伍碧珍（左）合影。（王繪灃提供）

廣州十三行文化促進會理事伍淩立與居住在加州首府沙加緬度的伍碧珍日前發布尋親啟事，尋找清代著名行商、曾位居世界首富的伍秉鑒後人。兩人希望透過這次尋親，續寫家族族譜，並與遠在美國的親屬重新建立聯繫。

伍秉鑒（1769年至1843年）字成之、號平湖，商名浩官（Howquan），是清朝中葉著名行商。作為怡和行的行主，他在19世紀初憑藉中國對外貿易，累積巨大財富。伍秉鑒在全球享有盛譽，被譽為當時的世界首富。他在海上貿易占有重要份額，還透過合作夥伴鐵路大亨約翰·默里·福布斯，涉足美國西部鐵路投資

伍秉鑒的財富與地位，使他在西方世界享有高度的知名度。2001年「華爾街日報」將其評為過去1000年間最富有的50個人之一。與其他通過權力獲取財富的中國歷史人物不同，伍秉鑒是透過商業貿易累積巨富的實業家，他的成功為廣州十三行伍氏家族帶來了極大的榮耀。

然而，伍秉鑒的後人在美國的線索逐漸淡去。此次，伍淩立與伍碧珍發起尋親行動，正是希望彌補這個遺憾，重新找回失散的族親。

伍秉鑒的傳奇一生，不僅影響了中國近代史中的貿易發展，也在美國的鐵路工業中留下了深遠的足跡。透過此次尋親行動，伍淩立和伍碧珍希望將這段跨越兩個世紀的家族故事延續下去，讓伍氏家族在全球的後代重新團聚。

加州 華爾街 投資

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