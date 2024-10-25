加州第四代羅達倫 新一代在美華裔從政代表

羅達倫為加州第四代華裔，與家庭成員關係密切，祖父母皆支持他的選擇。（本報資料照）

現任加州 眾議員羅達倫（Evan Low）從小生長在舊金山灣區，與華裔 社區有著濃厚的感情。他一路打破最年輕美國華裔當選人紀錄，從金寶市（Campbell）市議員、市長一路到加州眾議員。今年更以40歲出頭年紀參選國會眾議院第16選區，準備叩門美國國會，成為新一代華裔美國人從政代表之一。

縱然一路走上從政之路，羅達倫的眼科醫師父親原本的期待，卻是希望自己的孩子走上安穩的道路，成為一位工程師、律師或是醫生，這也是大部分華裔家庭對孩子的期許。父親羅伯健為聖荷西商會領袖，羅達倫從小積極參與社區活動，也成為他從政的契機，對公共服務充滿熱忱的羅達倫認為，地方政府是影響社區的重要因素。

最年輕亞裔市長

羅達倫沒有走上父親期許的安穩道路，選擇了政治之路，他在2006年成為首位當選金寶市議會的亞裔市議員，2009年時，羅達倫再度創下歷史，成為全美最年輕的亞裔市長，並於2014年成功前進加州議會，成為議會中最年經的亞裔眾議員。

即便是第四代華裔移民，羅達倫在金寶市與居民交談時，仍會有人問：「你是從哪裡來的？」即便羅達倫在灣區出生成長，仍會持續被人們問：「不，我想知道你真的是從哪裡來的？」這些疑問也讓羅達倫感到在外觀與族裔上，仍有被視為外來者的可能。

羅達倫的父親羅伯健也是中華歷史文化協會主席，該組織致力於保存矽谷唐人街的歷史與文化，讓羅達倫深度了解在灣區華人 文化的重要性與連結，他同時了解到，華人在舊金山灣區所曾遭受的不公對待，如被聖荷西市議會所燒毀的五個唐人街、美國排華法案以及近年的仇亞行為（Asian Hate )，這些不公的事件，都是他繼續從政為華裔發聲的主要動力之一。

促保存華人文化

羅達倫致力保存華人文化，也是因為他的家庭仍保存著傳統華人文化與節慶，他家裡講粵語為主，仍會穿著紅色喜慶的服飾過春節、包紅包與吃團圓飯。受到傳統文化薰陶的羅達倫，不忘在從政時將春節推向主流社會，2022年農曆春節前夕，羅達倫向眾議院提交將農曆新年訂為加州法定節日AB 2596號提案，加州州長紐森於2022年9月29日正式簽署該項法案，從此農曆新年成為加州法律一部分，加州成為全美首個將農曆新年定為法定假日的州別，受到此立法成功的影響，其他四個州也因此響應跟進提案將農曆新年設為法定假日。

成功將農曆新年推為法定假日，羅達倫認為，要確保亞裔美國人的相關探討研究被持續地納入在有關族裔的研究中，讓華裔能夠了解自身的文化和歷史，才能在主流社會中持續推動這類的議題。

一路決定參與競選，並且持續向更高的立法單位敲磚，羅達倫認為，最重要的初心之一是亞裔沒有獲得充分的立法代表，在一些為權利而戰的遊行中，又或是社區活動，華人的面孔是較少的，來參與公眾活動的都是非華裔居多，「積極參與政治是非常重要的，不僅僅是將人生目標放在成為醫生、律師或是工程師，華人需要參與社會，政治才會關注我們」。

為華人在國會發聲

羅達倫提倡解決住屋的問題，在過去十年間，從立法機構中為灣區居民籌集了為數龐大的可負擔住房資金，他期望如能進入國會，要提案立法提供給首購族2萬5000美元的稅收抵免政策，減輕首購族的購屋壓力，「我們想支持新成立的家庭和年輕人，所以這項提案這對我來說是非常重要的」。