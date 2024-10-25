邱信福控2倉庫業主 協助租戶非法種大麻

邱信福打擊非法大麻種植，起訴兩處倉庫業主。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市府律師邱信福（David Chiu）24日宣布，他已對舊金山灣景區(Bayview)的兩處倉庫業主提起訴訟，指控他們協助租戶非法種植超過5800株大麻 ，逃避稅收和監管。

這起訴訟針對的是P.A.A. Property, LLC的業主，以及該公司的經理兼總裁David Chi-Yu Lai。後者被控通過出租倉庫供非法大麻種植牟利，嚴重損害了合法的大麻行業。

邱信福表示，這些非法種植活動不僅規模龐大，還使合法的經營者面臨不公平競爭。合法大麻商家遵守規則，繳納稅款，並提供安全的產品，對本地經濟做出貢獻。而這些業主卻為了牟利，幫助他們的租戶違法操作，這些非法的種植房屋還存在大量建築代碼和消防安全問題，恰恰表明嚴格監管非常重要。

兩個倉庫分別位於舊金山Wallace大道1510號和Fitzgerald大道1355號，執法人員查獲了4485株成熟大麻、1332株未成熟植株、約300磅的大麻殘留物。市政檢查進一步揭露了多項消防和建築代碼的違規行為，包括危險的電線改造、二氧化碳罐的不當維護以及未經許可的機械和管道系統。多個市政部門隨即向該物業發出違規通知。

自2016年加州 合法化休閒用大麻以來，任何商業目的的大麻種植都必須持有加州大麻管制局的許可證，以及舊金山大麻辦公室的相關許可。非法大麻種植者通過逃避稅收、忽視安全標準和環境保護措施，在市場上獲得了不公平的競爭優勢，損害了遵守法律的合法經營者的利益。

舊金山市與多個市政部門和州機構聯手，正在努力打擊未經許可的非法大麻業務，並支持合法的大麻企業。市大麻辦公室主任帕特爾（Nikesh Patel）表示，這次訴訟標誌著工作進入了新階段，並向未經監管的大麻企業發出了明確的信息，強調所有參與非法大麻活動的人將被追究責任。

邱信福辦公室表示，這起案件的審理結果將對舊金山的非法大麻市場產生深遠影響，並有助於進一步鞏固合法大麻產業的地位。