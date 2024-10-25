舊金山東南亞發展中心收購新房產 設新社區大樓

東南亞發展中心80%以上的客戶，是英語水準有限、移民和前難民。（取自東南亞發展中心社媒）

金山東南亞 發展中心（SEADC）24日正式收購McAllister街679到683號房產，作為其聯繫中心和社區中心，為青年、家庭、移民 和難民社區提供文化服務，包括語言心理健康支持、就業培訓、住房諮詢和社區安全資源。

金山市長住房和社區發展辦公室（MOHCD）通過競爭性招標程式，獲得金山亞太裔非營利收購基金的500萬撥款，用於支持此次總價530萬的房產收購。州參議員威善高（Scott Wiener）和議長裴洛西，從州府和美國政府獲得額外的350萬資金，用於必要的翻新工程，包括符合ADA無障礙標準的更新浴室、安全出入口、私人諮詢室和多功能室。

東南亞發展中心的前身是越南 青年發展中心，由一群越南難民於1977年創立，關注的是金山田德隆社區大量無人陪伴的越南青年難民缺乏服務的問題。中心的80%以上的客戶，是英語水準有限、移民和前難民。

McAllister街679到683號的新社區中心，位於Gough街和Franklin街之間，占地9662平方呎，由兩棟之前由建築公司佔用的空置建築組成。該場地將取代東南亞發展中心目前在Eddy街166號的辦公點和第二個臨時點，因為這兩處無法滿足客戶的需求。2026年夏季，中心將正式啟用，為金山低收入兒童、青少年、成人和老年人提供以青年發展、健康、經濟成功和社區安全為重點的項目和服務。

東南亞發展中心執行總監朱迪·楊（Judy Young）說，這是東南亞發展中心以及柬埔寨、泰國、越南等東南亞裔社區的重要里程碑。「我們在亞裔社區中常被忽視，新大樓讓我們能夠繼續為移民兒童和家庭提供服務，確保他們在美國茁壯成長。」

市長布里德表示，金山為許多社區提供支持，包括投資建設符合他們特定需求的設施，確保他們能夠獲得服務。新空間的獲得是對東南亞發展中心數十年來為東南亞人提供服務的認可，也是對未來將共同完成的所有偉大事業的慶祝。威善高說，很自豪能幫助從州預算中爭取到250萬資金，用於幫助傑出的社區領袖，為越南、老撾和柬埔寨社區提供更多的就業培訓、藥物濫用諮詢和翻譯服務，期待著該中心在糾正東南亞社區面臨的不平等方面取得巨大進展。