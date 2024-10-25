不給糖就搗蛋 僑教中心萬聖節同樂

金山灣區僑教中心圖書館10月18日舉辦「Story time萬聖節特別活動」，熱鬧滾滾。（主辦單位提供）

萬聖節 將至，到處都有熱鬧的活動。金山灣區僑教中心圖書館18日舉辦「Story time萬聖節特別活動」，邀請北加 州中文學校聯合會會長李娜亞化身「喵咪老師」帶動唱生動有趣的巫婆歌，讓孩童們開心一起手舞足蹈僑教中心的志工與職員也換上萬聖節服裝，發小禮物玩起「Tricks or Treats」，活動吸引超過僑青家庭近百人參與。

金山灣區僑教中心圖書館10月18日舉辦「Story time萬聖節特別活動」，熱鬧滾滾。（主辦單位提供）

金山灣區僑教中心主任莊雅淑裝扮成芭比娃娃，一出場就受到熱烈鼓掌歡迎。莊雅淑說，僑教中心是海外僑胞溫暖的家，從2023年中心圖書館開辦中Story time親子故事時間，每次都獲得很多僑青家庭的迴響。

她表示，故事時間首度結合北加州 中文學校聯合會，由台灣知名兒童節目主持人、灣谷中文學校校長暨北加州中文學校聯合會會長李娜亞主講，中心也安排Tricks and Treats活動，讓孩子一起感受萬聖節快樂氣氛，歡迎僑青家庭平時也可以帶小朋友到圖書館遊玩共讀。

北加州中文學校聯合會會長李娜亞化身「喵咪老師」帶動唱生動有趣的巫婆歌，讓孩童們開心一起手舞足蹈。（主辦單位提供）

李娜亞以貓咪裝扮現身，生動有趣的巫婆歌故事與帶動唱，深受到小朋友的喜愛。她說，很驚喜看到這麼多台灣媽媽與幼兒聚在一起，也很驚訝中心說故事時間這麼受歡迎。很欣慰台灣媽媽們有一個可以帶幼兒學習和社交的活動，活動對大人和孩子來說，都非常有意思又有意義。

李娜亞分析，現場參與活動的幼童中文聽說程度比一般中文學校的孩子好，聽老師說中文故事，聽得津津有味，這次的說故事時間，主要讓幼兒透過萬聖節故事、唱遊歌曲，度過一個快樂的早上，感受萬聖節的氣氛。

當天僑教中心所有志工志工與職員換上萬聖節服裝，發小禮物，充滿過節氣氛。（主辦單位提供）

當天僑教中心所有志工志工與職員換上萬聖節服裝，發小禮物，充滿過節氣氛。僑教中心表示，接下來11月14 日感恩節故事時間，將邀請「蒙特梭利媽媽在北加」帶來她的新繪本，並將與家長們探討蒙式教育。